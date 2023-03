Una hormona desfà la borratxera d'una volada: un estudi prepara el camí per «curar» la ressaca

Què és l'FGF21?

Superar una fortal'endemà del consum d'alcohol és un maldecap (mai millor dit) per a moltíssimes persones. Doncs bé, un estudi podria obrir camí per "curar" de manera efectiva els efectius nocius del. Una hormona anomenada(més coneguda com a) és capaç de protegir els ratolinsSegons un estudi que es va publicar aquest dimarts a la revista Cell Metabolism , des de la Universitat de Texas haurien determinat que aquesta hormona, que produeixen els éssers humans de manera natural al fetge, podria ser una solució efectiva contra la intoxicació etílica.sino que també envia senyals hormonals al cervell que el protegeixen davant dels efectes nocius d'una intoxicació. Especialment la pèrdua de la consciència com de la coordinació", ha determinat, un dels autors de l'estudi de la universitat nord-americana. Segons expliquen des de l'estudi, injectant més FGF21 "poden accelerar de manera dramàtica en la recuperació de la intoxicació". Això sí, ho han provat en ratolins i encara no ho han fet de manera efectiva en humans.El FGF21per una sèrie de tensions metabòliques, com la inanició, la deficiència de proteïnes, els sucres simples i l'etanol. En humans, l'etanol és amb diferència l'inductor més potent de FGF21 descrit fins ara. Estudis anteriors van demostrar que el FGF21 suprimeix la preferència per l'etanol, indueix a beure aigua per evitar-ne la deshidratació i protegeix contra les lesions hepàtiques induïdes per l'alcohol.En aquest nou estudi, Kliewer i el coautor principaldel Centre Mèdic Southwestern de la Universitat de Texas, demostren que el FGF21 juga un paper més ampli del que es pensava en la defensa contra les conseqüències nocives de l'exposició a l'etanol.Els ratolins que no tenien FGF21 van trigar més que els seus companys de ventrada a recuperar el reflex de gir a la dreta i l'equilibri després de l'exposició a l'etanol.Per contra, l'administració farmacològica de FGF21 va reduir el temps necessari perquè els ratolins es recuperessin de la inconsciència i la manca de coordinació muscular induïdes per l'etanol.per determinar aquesta efectivitat, però el camí és molt positiu i els investigadors ho són encara més.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor