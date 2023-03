Notícies del 7 de març de 2023

19:15 Unes 1.800 manifestants tallen la Diagonal en la marxa prèvia al 8-M



La manifestació ha començat a les 19:30 h davant de la boca de metro de Maria Cristina, convocada per "XIII Se va a Armar la Gorda". La concentració nocturna, que ha tallat la Diagonal, reivindica l'acció feminista autònoma per dones, "bolleres" i trans. Segons la Guàrdia Urbana, s'han comptabilitzat 1.800 dones durant la marxa. El missatge que encapçalava la sortida era "La Nit és Nostra" i s'han sentit crits com "Cap agressió sense resposta".





19:04 Carla Simón, Antoni Ros-Marbà i Grant Dalton guardonats en els premis Sport Cultura Barcelona 2022



Carla Simón, guanyadora en la categoria de Cultura, Antoni Ros-Marbà, premi en la de Trajectòria, i Grant Dalton, en la d'Esport, han estat els guanyadors de la XVII edició dels Premis Sport Cultura Barcelona 2022. El jurat també ha decidit atorgar una Menció Especial a l'exfutbolista Juan Carlos Unzué. Aquest reconeixement només s'ha produït dues vegades abans, el 2018 a l'Hospital Sant Joan de Déu i el 2020 a Josep Lluís Vilaseca.



18:04 El PP constata el fracàs de Sánchez i exigeix la dimissió de Montero per la llei del ''només sí és sí''



La portaveu dels populars, Cuca Gamarra, ha dit que és la primera vegada que un govern "se censura a ell mateix". "Estem davant d'una derogació per part del govern d'una llei que ha impulsat el govern", ha afirmat, i ha qualificat la reforma del PSOE d'esmena a la totalitat a la llei del "només sí és sí". Gamarra ha afirmat que el debat no va sobre l'alarma social provocada per les excarceracions de violadors, sinó que els socialistes han plantejat la reforma per "alarma electoral". La dirigent del PP ha constatat el fracàs del govern de Pedro Sánchez, que havia estat advertit per diversos organismes estatals davant les possibles rebaixes de pena. "Ho vam advertir durant tota la tramitació i ens van dir que mentíem; van actuar per sectarisme ideològic i pel benestar de la coalició", ha afirmat Gamarra, que ha lamentat que cap ministre del PSOE hagi assistit al debat. "No és la llei de Montero, sinó la llei de Sánchez", ha assegurat, i ha acusat el president del govern espanyol "d'escudar-se en les dones" davant del fracàs de la llei del "només sí és sí". "Sánchez ha entregat el codi penal a una part del govern per poder continuar a la Moncloa", ha dit Gamarra. Segons ella, el consentiment continuarà estant al centre del codi penal, que "no tornarà a ser el codi penal de La Manada". "Les rebaixes de penes es fan per aplicació d'una llei que va sortir del Congrés", ha afirmat. La portaveu conservadora ha reclamat a Montero que dimiteixi o bé que Sánchez la cessi. "No pot ser que continuïn al govern espanyol aquelles que no volen amb el seu vot derogar aquesta llei", ha reblat.

17:33 Reguant queda exempta de responsabilitat criminal per negar-se a respondre Vox al judici del procés



La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha quedat exempta de responsabilitat criminal per negar-se a respondre les preguntes de l'extrema dreta de Vox al judici del procés. La mateixa Reguant ha explicat que el Suprem dona per completa la condemna després del pagament de la multa i ha agraït el suport rebut. 1. Avui el Suprem m'ha notificat q ja no tinc responsabilitats criminals per negar-me a contestar a l'extrema dreta al judici del Procés. El problema? És que no hauria de ser cap delicte, com no ho hauria de ser plantar-los cara al carrer com han fet @ravalvsvox o @EncausatsPego pic.twitter.com/PXidsyMupk — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) March 7, 2023

16:42 El PSOE constata que la llei del ''només sí és sí'' no funciona, demana ''perdó'' a les víctimes i insta Podem a reformar-la per ''responsabilitat''



El PSOE, allunyat de la majoria de la investidura, ha defensat la posició davant dels grups. La portaveu socialista, Andrea Fernández, ha dit que el seu grup "assumeix la responsabilitat de modificar la llei" per "respondre davant les víctimes que s'han vist perjudicades per una norma que no ha tingut els efectes desitjats pel legislador". Fernández ha emmarcat la reforma en la defensa d'una llei que és positiva i que protegeix a les víctimes. "La llei recull les demandes del moviment feminista", ha afirmat la portaveu, que ha admès que la qüestió és complexa. "La llei no està funcionant i cal modificar-la per ser conseqüents i responsables; la millor manera de legitimar la norma és apostar per corregir els errors que conté", ha dit Fernández, i ha lamentat el "dolor a les víctimes" que ha provocat la nova llei.

15:15 La Moncloa retreu al PP que mantingui la militància de Fernández Díaz malgrat la Kitchen i l'operació Catalunya



La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha dit que l'operació Catalunya és "un dels casos més greus de la corrupció política de la democràcia". "Segons les investigacions, s'utilitzaven mitjans de l'Estat i mecanismes de l'Estat per tapar la corrupció del PP i per atacar adversaris polítics", ha dit. Rodríguez ha dit que Jorge Fernández Díaz continua al PP i ha dit que aquest tipus de conductes "no són admissibles" i "malmeten" la democràcia espanyola. En aquest sentit, ha instat el PP a prendre mesures i ha manifestat tota la confiança de l'executiu en la justícia.

14:21 El Govern només actuarà per l'Operació Catalunya si és "útil i pràctic"



La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que l'executiu català "mourà fitxa", emprendrà accions i "prendrà decisions" sobre l'anomenada Operació Catalunya –que ara torna a estar en mans de jutges i d'una comissió d'investigació a l'Estat- sempre i quan es consideri que pot resultar d'ajuda per als afectats. "Creiem que s'ha d'arribar fins al final i si en algun moment es considera necessari, útil i pràctic que el Govern mogui fitxa, així es farà", ha dit en roda de premsa, sense entrar en més detalls. Plaja, a més, considera que seria "bo" que els "responsables i col·laboradors de les clavegueres de l'Estat" responguessin davant la justícia, tot i que ha insistit que en té "poca" confiança.

14:19 Jordà agraeix la mà estesa de Junts davant la sequera: "L'aigua no va de banderes"



La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha agraït aquest dimarts la mà estesa expressada pel diputat de Junts en el Parlament Joaquim Calatayud per a afrontar la sequera a Catalunya. "L'aigua no va de banderes. De fet, les polítiques que exerceix una servidora no van de banderes. Agraeixo la mà estesa del seu partit en un tema tan important que ens ocupa i ens preocupa a tots", ha recalcat en resposta a una interpel·lació al ple del Parlament. La consellera, en la seva intervenció, també ha reivindicat el treball i les mesures que el departament està duent a terme per a afrontar aquesta situació.

13:56 El Govern redobla la pressió sobre el PSC per la renda bàsica: "Els compromisos s'han de complir"



El PSC no es mou i el Govern no té cap as a la màniga per aconseguir que els socialistes no vetin l'assignació per a la renda bàsica universal que ERC vol aprovar en la llei d'acompanyament dels pressupostos. Els de Salvador Illa ja van tombar l'assignació divendres -amb l'ajuda de Junts- en la comissió d'Economia, però la votació definitiva serà el divendres. "Els compromisos s'han de complir", ha llançat aquest dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en roda de premsa després del consell executiu. Ha defensat el pla pilot de la mesura, que ha assegurat que és pels més vulnerables, i ha advertit que "el mínim que s'espera" del PSC és el "compliment dels acords". La portaveu ha afegit que qui s'oposi al compromís de la renda bàsica "haurà d'explicar molt bé" la seva posició.

13:44 Cambray: "En cinc o sis anys no tindrem escoles segregades"



El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray, ha assegurat que "en cinc o sis anys" a Catalunya no hi haurà escoles segregades. De moment, ha reivindicat que en els pressupostos hi ha un increment del 56% de la partida de lluita contra la segregació, és a dir, 55 milions d'euros i "bona part" van augmentar el finançament d'ajudes per aquest alumnat. En concret, les subvencions són de 388 euros per a la pública i de 984 euros a la concertada, ha explicat Cambray. El titular d'Educació ha dit que el curs començarà la primera setmana de setembre i que ara debaten en el marc del consell escolar de Catalunya com iniciar-lo "de la millor manera per tothom". Tot i que ha fet bon balanç de l'experiència de l'any passat, ha admès que "ningú neix ensenyat".

13:03 Aragonès inicia dissabte un viatge institucional a l'Amèrica del Sud



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, inicien dissabte un viatge institucional a l'Amèrica del Sud, on visitaran Colòmbia, Uruguai, Argentina i Xile. Així ho ha detallat aquest dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu. L'objectiu del viatge és reforçar la relació política, econòmica i cultural amb la regió llatina, amb una agenda centrada també en l'àmbit de cooperació per la pau, de memòria històrica i drets humans. Aragonès preveu mantenir diversos contactes institucionals amb governs nacionals, regionals i municipals. El president i Serret arribaran a Catalunya el 21 de març.

12:26 Detenen un home a Seva per portar al cotxe sis sacs amb 22 quilos de marihuana



Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 31 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Els fets van passar el 3 de març a la una del migdia en un control de prevenció de robatoris a l'interior d'habitatges a la població de Seva (Osona). Durant l'operatiu, els agents van observar com un turisme, amb un únic ocupant, s'apropava al punt de control molt a poc a poc i manifestava un cert nerviosisme. En el moment d'abaixar la finestra per atendre l'agent, de l'interior del cotxe va sortir una forta olor a marihuana. Els mossos van escorcollar el vehicle i van trobar-hi sis sacs amb 22 quilos de marihuana i 19.712 euros en efectiu. Els agents van detenir l'home, que va passar el dia 4 a disposició judicial.

12:05 Mireia Vehí denuncia que una organització antiavortista envia fetus de plàstic a les diputades al Congrés



La cupaire Mireia Vehí ha denunciat que una organització antiavortista envia fetus de plàstic a les diputades al Congrés i ho ha ensenyat aquest matí a la sala de premsa del Congrés dels Diputats. Vehí ha rebut al seu despatx un fetus de plàstic amb una mena de líquid amniòtic, enviat pel president de l'organització d'extrema dreta Hazte Oir i Derecho a Vivir, Ignacio Arzuaga. "Vostè és un matón i això és fastigós. Està amenaçant les diputades que defensen els drets de les dones a avortar; no té ni idea de què porta una dona a avortar", ha etzibat Vehí, que ha recordat que totes les dones avorten, també les de dretes, però que només les dones pobres es juguen la vida per fer-ho.

11:09 El portaveu de l'Eurocambra celebra que a Brussel·les no es parli de Catalunya: 'És el millor que pot passar'



El portaveu del Parlament Europeu, Jaume Duch, creu que les tensions que havia generat el conflicte català a la Unió Europea s'han rebaixat i que ara s'ha iniciat una nova fase. "Estem entrant en una etapa on a Brussel·les no es parla de Catalunya, i segurament això és el millor que pot passar", ha declarat aquest dimarts en una xerrada a Madrid organitzada per l'organització Nueva Economía Fórum. Alhora, Duch ha volgut manifestar "ple respecte" a les decisions dels tribunals europeus, que en les pròximes setmanes han de resoldre la qüestió sobre la immunitat dels eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, de Junts.