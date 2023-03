Pocs canvis per a aquest dimecres pel que fa al temps. Elsque s'han deixat veure durant el dimarts tornaran a fer acte de presència, però amb un tret diferencial destacable. Laarreu del país, amb màximes que poden arribar fins als 24 graus en alguns punts, segons el Meteocat.Ara bé, el Servei de Meteorologia de Catalunya explica que durant la tarda els núvols es faran més presents, sobretot en punts del Prepirineu occidental, on durant les últimes hores del dia poden caure alguns plugims. A partir de dijous, avisen, augmentaran encara més les temperatures.(amb nevades incloses) la setmana passada, caldrà deixar-lo una altra vegada penjat.A partir d'aquest dimecres, doncs,De cara al cap de setmana, la situació de calor i d'augment de temperatures pot mantenir aquesta tendència. Des del Meteocat avisen quepràcticament a finals d'aquesta setmana,que provoqués un increment encara major de les temperatures."Gran part dels escenaris del model Centre Europeu recolzen aquesta possibilitat", han deixat clar des del servei català. Caldrà estar molt atents durant els pròxims dies per veure si, realment,

