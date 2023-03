El Barça hi torna: el logo de Rosalía lluirà a la samarreta al clàssic de Lliga

‼️ NOTÍCIA @EsportsRAC1 🎙️ @aleixparise



El Barça lluirà un logotip de Rosalía a la part frontal de la samarreta al Clàssic de Lliga del Camp Nou, en lloc d'Spotify.



➕info aquesta nit al #TuDiràs de @rac1. pic.twitter.com/mcecpFIzZR — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) March 7, 2023

Ellluirà el logo de la catalanaa la part frontal de la samarreta en l'enfrontament contra el Reial Madrid del cap de setmana vinent. Segons ha avançat RAC1, el club tornarà a modificar l'espai publicitari on apareixde cara al clàssic que es disputarà alAquest moviment forma part de l'de reproducció de música. El contracte ja establia que en diversos partits cabria la possibilitat de modificar el logo o l'eslògan d'Spotify per posar-ne algun altre. La segona escollida ha estat lade Sant Esteve Sesrovires, escoltada mundialment.Caldrà esperar una mica més per saber si, tal com es va fer l'octubre passat, també hi haurà altres novetats el dia del clàssic. I és que quan els blaugrana es van enfrontar alal Bernabéu, els homes de Xavi van vestir durant l'escalfament previ al partit una versió especial de la samarreta que mostrava el nom de DRAKE i el número 50 a l'esquena, a més del logo d'Spotify al davant.

