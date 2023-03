«La dona té un únic objectiu a la vida»: el 8-M del franquisme

Una suma de prohibicions

Com tots els corrents de la modernitat, eltambé va arribar molt tard a l'estat espanyol. Lava reconèixer la igualtat de drets en la Constitució, va regular eli va atorgar ela la dona. Però va durar poc. El triomf franquista va suposar una reculada de drets i es va instaurar un model de societat que combinava l'autoritarisme i la influència feixista de la, el partit únic, i la concepció tradicionalista del. Enguany se celebra el 8-M en ple debat entorn la llei del "només sí és sí"; les coses no han canviat prou, però han canviat bastant. Molts termes del debat entorn la igualtat, però, no s'entenen sense conèixer el passat recent.Cap altra organització com lade Falange va simbolitzar l'ideal de dona del règim. La seva cap,, germana del fundador de Falange, ho va expressar molt clarament en un discurs del 5 de febrer del 1943, davant els jerarques del règim: "(...) Per molt obrera, per molt estudiant i per molt mestra que sigui, principalment el que és ella és dona, amb una finalitat determinada per complir, a la qual arriba a vegades accidentalment passant per la universitat o per centres de treball".Primo de Rivera també va fer aquesta afirmació: "No aspiro a descobrir noves veritats: les dones, els manca el talent creador, reservat per Déu per a intel·ligències varonils. Nosaltres no podem fer res més que interpretar millor o pitjor el que els homes ens donen fet". Aquest és el patró imposat pel franquisme que no començarà a mostrar esquerdes fins entrats els seixanta.La legislació del règim sobre família és una suma de prohibicions, mentre els mitjans oficials enalteixen la dona-mare capaç de procrear com més fills millor, sotmesa a l'obediència del marit a casa, i de l'Església, a fora. El març del 1956 s'institueixen els primers, en aquest cas a un matrimoni que havia tingut... 22 fills. Mujeres para Dios, para la Patria y para el hogar, repetien els eslògans oficials. El, el màxim codi legal de les relacions laborals a l'Espanya franquista, ja deixava clar que "l'Estat alliberarà la dona casada de les tasques al taller o a la fàbrica".La secció femenina organitzava unsper a la dona que eren obligatoris, meitat tasques de casa, meitat propaganda falangista. Alhora, els estudis d'homes i dones estaven rigorosament separats. L'article 57 del codi civil deixava clar que "el marit ha de protegir la dona i aquest obeir-lo". Fins al 1966 no es va autoritzar que les dones poguessin exercir com a jutges o fiscals. L'era severament castigat.Van ser els canvis produïts en l'estructura econòmica els qui van forçar a modificar coses. El mercat laboral reclamava més mà d'obra mentre la societat s'urbanitzava a marxes forçades. La llei de drets polítics, professionals i de treball de la dona, de l'any 1961, "liberalitza" el règim contra la dona, permetent que la dona casada poguéssense autorització del marit... Tret que aquest s'hi oposés explícitament per escrit.Però fins al final de la dictadura es mantenen les bases patriarcals i reaccionàries consubstancials del franquisme. El 1975, el de la mort de Franco, és proclamat per les Nacions Unides com l'. L'1 de maig, que a Espanya se celebra com el dia de Sant Josep Obrer, es dedica laa la dona, amb un seguit d'acrobàcies davant de Franco a l'estadi Santiago Bernabéu. El guió del locutor no té pèrdua. En l'inici de l'acte, ja alertava: "No pensin que veuran vostès una demostració sindical feminista, sinó una demostració en què la dona ocupa el seu propi paper en la vida espanyola". I es refereix a un "model caricaturitzat en excés en aquest any internacional de la dona".Molt aviat, el dictador moria i s'obria una etapa nova. Han passat molts anys, però no tants. Els drets que es donen per garantits solen ser més recents del que sembla, i si parlem de la història d'Espanya, encara més. I a vegades, poden ser efímers si no se saben defensar separant l'essencial de l'accessori.

