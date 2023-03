La Fiscalia denunciarà el Barça i la junta de Bartomeu per corrupció al cas Negreira

La, després de setmana d'investigació, s'ha decidit i presentarà una denúncia formal pel cas Negreira. Segons ha avançat El País, el ministeri fiscal acusarà eli part de la seva directiva dedavant els jutjats de Barcelona pels suposats pagaments al que va ser vicepresidents dels àrbitres i també excol·legiatFa unes setmanes va transcendir que la mateixainvestigava els pagaments de fins a 1,4 milions d'euros dela l'empresa d'Enriquez Negreira entre els anys 2016 i 2018. Mentrestant, l'exàrbitre era vicepresident del, un càrrec que va ostentar des de 1994 fins als 2018. Precisament és a partir del juliol d'aquest últim any quan el club paga l'última factura a, l'empresa d'Enriquez Negreira.Malgrat que els pagaments han estat detectats des del 2001 i la Fiscalia creu que es podrien remuntar a l'època de, Bartomeu serà l'únic president investigat. Precisament l'expresident del Barça va posar fi als pagaments per una política de retallades, però és l'únic que pot ser inclòs a la causa perquè per la resta ja han prescrit els fets.La investigació de la Fiscalia se centra en una inspecció d'peren la tributació dels exercicis de. Això se suma al fet que Enríquez Negreira no ha aportat cap document en què acredités la prestació d'un servei al club blaugrana. L'exàrbitre sosté en la seva versió que l'assessorament era de forma verbal i que per això no existeix cap, a la vegada que manté que no hi ha hagut tracte de favor cap al Barça.Quina era la feina, doncs, que feia Enríquez Negreira pel Barça? Segons ell mateix explica, s'encarregava de dir, per boca i no per escrit, com s'havien de comportar elsde l'entitat catalana segons l'àrbitre que els dirigia cada partit. El Barça va guanyar una de les tresque es van disputar en el període en què es va produir els diversos pagaments que s'apropen al

