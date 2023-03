Elpromou una llei per negar elals migrants que arribin en pastera pel canal de la Mànega. Encara es tracta d'un projecte presentat aquest dimarts al parlament britànic per la ministra d'Interior,. Des del govern s'ha justificat la reforma per "aturar els vaixells que estan portant desenes de milers" de migrants a les costes del país, una tendència en augment els darrers anys. Segons dades facilitades per la institució, gairebé 3.000 persones han arribat a les costes del Regne Unit els dos primers mesos de l'any, el doble que en el mateix període de l'any passat.Lacomporta mesures per afavorir la detenció i, a més de negar-los la tornada al país per sempre. Si ara com ara, la norma estipula una prohibició d'entre cinc i deu anys a l'entrada d'aquells que han estat expulsats per intentar accedir al país de forma il·legal, el nou projecte fixa que la prohibició sigui per sempre.Braverman ha anunciat que tots els migrants arribats de forma irregular siguin deportats "tan aviat com sigui factible". La resposta per part de lesno s'ha fet esperar i han declarat que la proposta és contrària a la llei internacional. A més, han reivindicat que el moviment és contraproduent i provocarà que milers de persones quedin retingudes en centres. Encara que la llei internacional defensa el dret a l'asil,argumenta que la reforma es troba "dins la llei internacional".L'exposició del projecte de llei és el preludi a la visita del primer ministre britànic,, acompanyat de la ministra d'Interior a França. La reunió estarà marcada pel tema de la migració, ja que el govern britànic acusa el govern francès de no fer prou per impedir la sortida d'embarcacions amb destí a la costa britànica. Un fet que només fa que tensar encara més la corda entre

