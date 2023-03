Maria Nicolau deixa el seu restaurant per començar «projectes molt grossos»

Exclusiva de Maria Nicolau (@MAlbercocs): “Canvio de camí. Tinc projectes molt grossos al davant. El 31 de març serà l’últim dia que estaré a El Ferrer de Tall. Queda l’espai perquè algun artesà decideixi fer-s’ho seu, s’acoblin i naveguin”#TotEsMouTV3▶https://t.co/xB2zftPy4x pic.twitter.com/V0Zs6lsDNB — Tot es mou TV3 (@totesmoutv3) March 7, 2023

Amb aquest missatge al seu perfil de Twitter, la famosa xefi autora de l'exitós llibreavançava aquest dilluns als seus seguidors que tenia una notícia. I no s'ha fet esperar. La cuinera ha anunciat aquest migdia, al programa Planta Baixa de TV3, que, el mític restaurant de Vilanova de Sau: "El 31 de març serà el meu últim dia". La cuinera explica que se li ha presentat l'oportunitat de participar en "projectes molt grossos, que em fan molta il·lusió".Nicolau va arribar fa sis anys al municipi osonenc situat a la vall de Sau, després "d'un projecte fallit". En aquell moment no tenia feina ni casa, i en Joan i la Lídia –l'alcalde de Vilanova i la propietària del restaurant- la van ajudar a tirar endavant. Li van oferir feina al restaurant i un lloc per viure amb la seva filla, i a canvi, Nicolau els va prometre que posaria El Ferrer de Tall, i així ha estat.Nicolau reconeix que li sap greu marxar-ne, perquè "m'hi he sentit com a casa, hem fet equip i família" però remarca que. Ha revelat que fa temps que es platejava la possibilitat d'emprendre nous reptes professionals, una tessitura que en Joan i la Lídia sabien: "M'han donat llibertat total". "Queda l'espai perquè algun artesà d'aquest país decideixi que té ganes de canviar de vida i fer-s'ho seu", diu Nicolau, que s'acomiadarà definitivament d'El Ferrer de Tall de Vilanova de Sau el pròxim

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor