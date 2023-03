Detingut un home a Barcelona per robar una bústia de Correus

🔴 Un home roba una bústia de Correus a les Corts i acaba detingut mentre la duia pel carrerhttps://t.co/OCzqx8HzHt — btv notícies (@btvnoticies) March 7, 2023

Robatori surrealista a. Un home ha estat detingut a lesper endur-se una bústia de, tal com ha avançat Betevé. Agents de lade la capital catalana van enxampar l'home quan passejava la mítica urna groga dins un carretó a ple carrer.El lladre, segons explica el mateix mitjà a partir de fonts de Correus, va ser trobat a la confluència entre el carreri l'avinguda de. La sorpresa dels vianants que passejaven per la zona aquest diumenge a la tarda era evident, davant uns fets, com a mínim, poc habituals.Agents de la policia municipal van aturar i detenir l'home, que va deixar el carretó ple de ferralla enmig del. La bústia sostreta es trobava alde l'avinguda de Madrid, prop del carrer de, i segons explica Correus, serà recol·locada en els pròxims dies.

