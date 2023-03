El govern de coalició es fractura al Congrés per la reforma de la llei del «només sí és sí»

Podem acusa el PSOE de tornar al codi penal de La Manada

El PP exigeix la dimissió de Montero

ERC carrega contra el PSOE

Malestar també el Senat Mentre es procedia al debat al Congrés, el Senat ha estat l'escenari d'un enfrontament entre la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, i el portaveu del PP al Senat, Javier Maroto. El dirigent popular ha arrencat criticant les revisions de condemna amb la llei del "només sí és sí", però ràpidament ha virat cap a l'escàndol que orbita al voltant de la figura de l'anomenat Tito Berni. "De dia demanen l'absolució de la prostitució i a la nit la consumeixen", ha remarcat Maroto en referència al PSOE. "Aquesta intervenció és d'un nivell tan baix, amb tan poca classe", s'ha queixat Calviño. La vicepresidenta primera espanyola, a banda, també ha definit com a "xacra" la corrupció, i ha contraposat l'actitud dels socialistes amb la dels populars davant d'aquest fenomen. "El govern espanyol és permissiu amb la corrupció", ha dit Maroto en la segona intervenció.

Fractura al govern espanyol de coalició.han certificat les diferències que tenen sobre la reforma de la, proposta estrella de la ministra d'Igualtat,, i que ha tingut resultats indesitjats, amb revisions de condemna d'agressors sexuals i una setantena d'excarceracions. Segons Podem, el problema és la interpretació que en fan els jutges; segons els jutges, el problema és d'una llei mal feta. A les portes de les eleccions municipals, i poques hores abans del, el Congrés ha debatut la presa en consideració de la reforma de la llei impulsada pel PSOE, que tira endavant no pas amb els vots de la majoria de la investidura, sinó amb els 231 que sumen amb el, eli el, de la mateixa manera que, s'ha abstingut. La ministra Montero, només acompanyada de la ministra, queda desautoritzada. El debat en les darreres setmanes deixava entreveure el que finalment s'ha certificat al Congrés. La proposta de reforma del PSOE, avalada per les dretes, planteja augmentar les penes de presó en cas que l'agressió sexual es faci amb violència. Podem, que no s'oposa a augmentar les penes, sosté que el consentiment ha de continuar com a eix fonamental de la llei, per no tornar al model en què les víctimes havien d'acreditar que havien patit violència. Les converses no han arribat a bon port i la divisió s'ha fet evident en les darreres hores, amb un intercanvi de retrets entre socis. Podem, que ha acusat el PSOE de "trair" el, ha acabat votant en contra de la reforma, mentre els socialistes insisteixen que la llei té "problemes" que cal arreglar.El PSOE, allunyat de la majoria de la investidura, ha defensat la posició davant dels grups. La portaveu socialista,, ha dit que el seu grup "assumeix la responsabilitat de modificar la llei" per "respondre davant les víctimes que s'han vist perjudicades per una norma que no ha tingut els efectes desitjats pel legislador". Fernández ha emmarcat la reforma en la defensa d'una llei que és positiva i que protegeix a les víctimes. "La llei recull les demandes del moviment feminista", ha afirmat la portaveu, que ha admès que la qüestió és complexa. "; la millor manera de legitimar la norma és apostar per corregir els errors que conté", ha dit Fernández, i ha lamentat el "dolor a les víctimes" que ha provocat la nova llei.Davant Montero, l'única ministra del govern espanyol que, juntament amb Ione Belarra, ha assistit al debat, la portaveu socialista ha ressaltat el paper del "consentiment" en la llei del "només sí és sí". "No hem tocat ni una coma d'aquests preceptes", ha afirmat. La reforma passa, ha dit, per redefinir els tipus penals i ampliar les penes. Fernández ha lamentat que el debat s'hagi fet a través d'eslògans en una qüestió tan complexa i que afecta víctimes de violència sexual. "", ha afirmat la portaveu, que ha lamentat els "atacs" al PSOE, especialment per part de la dreta, però també de Podem. "Estem cansades d'hipèrboles, parlin de solucions; no es tracta d'amb qui, sinó per a què", ha reblat, i ha demanat fugir de debats simplistes. "La llei és bona, completem-la amb un abordatge penal seriós i a l'altura", ha conclòs.L'encarregada de defensar la posició de Podem ha estat la diputada, que ha dit que és un "dia trist" pel Congrés i que la presa en consideració de la reforma és "una vergonya". "La reforma del PSOE elimina el consentiment del codi penal", ha afirmat, i ha retret als socialistes que s'hagin aliat amb el PP i Vox per tornar. "No comptin amb nosaltres; el consentiment no es toca i només sí és sí; no hi ha feminisme possible pactant amb qui considera que les persones LGTBI són una moda", ha afirmat, i ha acusat el PSOE de "trair" el moviment feminista. La portaveu ha denunciat una ofensiva contra una llei que protegeix les dones i posa el consentiment al centre."Hi ha un grapat de feixistes que vol tornar al silenci i la culpa, i a haver de demostrar amb ferides que hem estat violades", ha reblat, i ho ha definit com una "reacció masclista" per tornar a fer que les dones tinguin por de tornar soles al carrer. Muñoz ha reivindicat la llei del "només sí és sí", i l'ha definit com a pionera. "", ha recordat, i ha retret al PSOE que vulgui reformar la llei perquè una minoria de jutges interpreta la llei en contra del legislador. Amb tot, la portaveu ha dit que Podem està obert a negociar, però sense treure del centre el model de consentiment. "No farem cap pas enrere en la defensa dels drets de les dones", ha reblat.La presa en consideració de la proposta del PSOE s'ha aprovat amb els vots del PP, Vox, Ciutadans, PNB i el PDECat. La portaveu dels populars,, ha dit que és la primera vegada que un govern "se censura a ell mateix". "Estem davant d'una derogació per part del govern d'una llei que ha impulsat el govern", ha afirmat, i ha qualificat la reforma del PSOE d'esmena a la totalitat a la llei del "només sí és sí". Gamarra ha afirmat que el debat no va sobre l'alarma social provocada per les excarceracions de violadors, sinó que els socialistes han plantejat la reforma per "alarma electoral". La dirigent del PP ha constatat el fracàs del govern de Pedro Sánchez, que havia estat advertit per diversos organismes estatals davant les possibles rebaixes de pena."Ho vam advertir durant tota la tramitació i ens van dir que mentíem; van actuar per sectarisme ideològic i pel benestar de la coalició", ha afirmat Gamarra, que ha lamentat que cap ministre del PSOE hagi assistit al debat. "", ha assegurat, i ha acusat el president del govern espanyol "d'escudar-se en les dones" davant del fracàs de la llei del "només sí és sí". "Sánchez ha entregat el codi penal a una part del govern per poder continuar a la Moncloa", ha dit Gamarra. Segons ella, el consentiment continuarà estant al centre del codi penal, que "no tornarà a ser el codi penal de La Manada". "Les rebaixes de penes es fan per aplicació d'una llei que va sortir del Congrés", ha afirmat. La portaveu conservadora. "No pot ser que continuïn al govern espanyol aquelles que no volen amb el seu vot derogar aquesta llei", ha reblat.La portaveu de, ha dit que la llei del "només si és sí" perjudica les víctimes i permet obrir la porta de les presons als violadors. "El govern i la ministra d'Igualtat han perdut tota autoritat per parlar de les dones; estem desprotegides i tenim por", ha afirmat la diputada. Ha exigit endurir les penes i ha denunciat que no hi ha presumpció d'innocència per als homes amb la llei del "només sí és sí". "La llei no ens protegeix i condemnarà homes innocents", ha afirmat. Per part de, la portaveu,, ha reclamat tramitar la reforma per la via d'urgència. "No podem esperar més", ha afirmat.ERC ha tancat files amb Podem i amb la ministra Irene Montero. La portaveu republicana,, ha lamentat les discrepàncies entre socis del govern espanyol i ha retret al PSOE que vulgui reduir el debat a una qüestió tècnica. "Hi ha hagut revisions de sentència i jutges que han interpretat bé la llei", ha assenyalat. La diputada ha dit que la clau de la qüestió és que algunes revisions s'han fet "amb voluntat política" per part d'alguns jutges, amb la col·laboració d'alguns mitjans. "S'ha volgut fer veure que tots els violadors estan al carrer i això no és cert", ha remarcat. Davant els mals resultats en les enquestes, ha dit Vallugera, el PSOE ha volgut fer una "acció contra el seu propi govern". "Això no ho permetrem", ha reblat. "Les dones de l'estat espanyol no s'ho mereixen; han comprat el discurs a les dretes", ha remarcat.La portaveu de, ha constatat que PSOE i Podem continuen plegats de cara a futures aritmètiques parlamentàries. Calvo ha dit que la llei es va "tancar malament" i "conté errors", però ha descartat donar suport a la presa en consideració de la proposta de reforma del PSOE. La diputada ha aprofitat per carregar contra l'operació Catalunya i contra ERC per "blanquejar" el PSOE. La portaveu de la, ha qualificat de "despropòsit" el debat sobre la llei del "només sí és sí" i ha assegurat que la proposta del PSOE no servirà per resoldre el problema. El portaveu del, ha lamentat els resultats "no desitjats" i ha avalat la reforma del PSOE.

