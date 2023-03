Foment aplega una cinquantena d'experts per reclamar una fiscalitat «més competitiva»

La patronalha anunciat aquest dimarts la incorporació d'unaen el grup creat per analitzar i proposar diverses propostes sobrei que aquesta sigui "més competitiva", en paraules del president de l'organització,. El grup, format per 46 persones, té previst un pla de treball de vuit mesos i està previst que al voltant de l'octubre presenti les seves conclusions, que també incorporaran un capítol destinat a la despesa pública. Sánchez Llibre ha denunciat que els ciutadans, famílies i empreses catalanes pateixen un "excés de pressió fiscal" en comparació amb la Comunitat de Madrid.Foment ha batejat el grup com, estarà coordinat pel president de la Comissió d'Economia i Fiscalitat, Valentí Pich; i el conseller de Presidència Manuel J. Silva. Segons ha explicat Silva, el grup treballarà en quatre àmbits. Farà unde la fiscalitat a Catalunya i quin és el seu impacte a les empreses; la relació de l'agència tributària i els contribuents; analitzarà elscom l'Impost de Transmissió Patrimonial, Actes Jurídics Documentats (AJD), IRPF, els impostos mediambientals o les begudes ensucrades, entre d'altres; i per últim, la relació entre l'eficiència de la despesa i els ingressos públics.Josep Sánchez Llibre ha assenyalat que els catalans pateixen unaen relació a la comunitat presidida peri alhora ha criticaten la creació de nous impostos. Com a exemple, ha comentat que si un ciutadà compra un habitatge de segona mà pagarà un ITP un 65% superior al d'un ciutadà de la Comunitat de Madrid en la mateixa situació.A banda de Sánchez Llibre i la cúpula de Foment, formen part del grup d'experts representants de Deloitte, Baker McKenzie, Uría Menéndez, Garrigues, el Col·legi d'Economistes, la Cambra de Comerç, KPMG, Ernst&Young; catedràtics, i exministres i exconsellers com Juan Costa i Pilar Fernández Bozal. Però en el grup, una mancança que ha estat reconeguda pel president de Foment, que ho ha justificat dient que són les empreses les que han proposat els perfils. Tampoc hi figura, tot i que el president de Foment ha obert la porta per a futures incorporacions.

