Retards importants a l'R1 i RG1 de Rodalies per un atropellament

Per atropellament en la línia R1, afectacions a freqüències, horaris i augments de temps de recorregut dels trens. — R1 Rodalies 🤖 (@rod1cat) March 7, 2023

a les líniesde Rodalies de Catalunya. Segons informa la xarxa ferroviària a través de les seves xarxes socials, queden afectades les freqüències del pas dels combois i els horaris de tota la línia fins a nou avís. Una persona ha estat atropellada per un tren en un punt no autoritzat entre Badalona i Montgat.Per ara, només se circula en via única i els retards es poden acumular fins a les pròximes hores. No hi ha cap previsió, segons Rodalies, per restablir la normalitat del servei.en la seva fase de prealerta per gestionar el transbordament dels passatgers que queden afectats entre aquestes dues parades.

