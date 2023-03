La frase atribuïda al general De Gaulle ("no es pot governar sense silenci") sembla que l'han agafat al peu de la lletra els dirigents empresarials catalans. Elde vuit organitzacions econòmiques que Nació va avançar i que alguns han batejat com a G8 (Pimec, Cercle d'Economia, RACC, Barcelona Global, FemCat, Col·legi d'Economistes, Cambra de Comerç de Barcelona i Fira) es va celebrar aquest dilluns.Aquest cop, l'ha estat gairebé total. No es faran declaracions. Ningú vol parlar. Tots els comensals van acordar mantenir les trobades, considerades útils per fer avançar l'agenda econòmica a Catalunya. La presidenta de la Cambra,, no hi va poder assistir per problemes d'agenda. Un primer acord entre les entitats va ser mantenir les seves trobades i contactes dins de la més. Uns contactes, això sí, que són continus i fluids.La majoria dels comensals considera que publicitar les seves trobades elsi pot alhora generar tensions innecessàries amb les organitzacions que no seuen en aquesta taula. Tots pensen en la patronal, que va veure amb molèstia la notícia de la trobada dels G8 amb el president Pere Aragonès enmig del debat sobre els pressupostos. S'intentaran evitar les enganxades amb l'entitat que dirigeixDe què es va parlar? Es va repassar la situació econòmica, que genera preocupació, les carpetes pendents en infraestructures i la proximitat de les eleccions municipals. Però la qüestió més present va ser, que s'ha convertit en la principal preocupació de les elits econòmiques: el seu desbloqueig es considera essencial. La necessitat d'afrontar la connectivitat intercontinental és, de fet, una bandera que totes les sensibilitats han fet seva, des de la Cambra a tot el G8 i fins a Foment.A banda de la discreció de tots, però, tampoc serà fàcil que vuit entitats com aquestes es posin d'acord amb la lletra petita de molts aspectes, ja que la diversitat de posicions és evident. Això fa especialment complex que del G8 sorgeixino pronunciaments concrets. Però el fet que les trobades es produeixin ja és un fet noticiable que pot tenir impacte en el món econòmic.

