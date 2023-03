La gràcia que fan els homes sense tita

dilluns la nova llei que el govern de Pedro Sánchez ha aprovat per garantir la paritat en institucions i grans empreses . Va fer-ho esgrimint que a la seva comunitat autònoma hi han manat dones durant anys i panys i que allà no els fa falta cap mena d'imperatiu legal.Aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, la presidenta de la Comunitat de Madrid (altrament dita Espanya) va regalar-nos, pel mateix preu, una perleta trànsfoba que sempre fa de bon afegir, com una tapeta a la birra:"Si es necesario pues mañana lo que podemos hacer a través de la autodeterminación de género es irme con mi vicepresidente, que puede ser mi vicepresidenta, con mi consejero de Justicia, que se convertirá en mi nueva consejera... tendremos a Enriqueta López y a Enriqueta Ossorio. A lo mejor así gestionamos mejor o solucionamos mejor la vida de los madrileños".i les dones que parlen com un homenot és una cosa que els torna bojos. Sempre que poden afegeixen a les seves amanides argumentals una mica d'aquesta transfòbia que exhibeixen amb tant de salero. I no és només Ayuso o la dreta més reaccionària qui ho fa. Aquest cop ho ha dit Isabel Díaz Ayuso, però podria haver-ho dit perfectament un amic, familiar o conegut nostre; tots els tenim ubicats.inicien un dels processos més bèsties que es poden patir (mentalment, físicament, socialment) per pur hobby, per distreure's, per cridar l'atenció, ser guais o canviar de rutina, és una idea que tenen arrelada al cor com si fos un roure de 200 anys. Un cor rebentadíssim que és incapaç d'entendre patiments, amors i realitats que no siguin les seves.és un atac, una ofensa, una provocació o una frivolitat que es pot menystenir i minar. Tot el que no siguin les seves vides són amenaces a les seves vides. Tot és hostil. Tot és immoral. Innecessari. Perillós. I amb una boca més gran o més petita -ahir Ayuso amb una boca ben gran- van escampant una bilis graciosa, graciosíssima, tirant d'exageracions, prejudicis i caricatures.que algú passa per un procés tan habitualment traumàtic com aquest per gust. Em faria llàstima predicar tanta bondat i tanta benevolència i ser incapaç d'aplicar-la a les minories cròniques que m'envolten i que aixequen la veu per esgarrapar drets. M'incomodaria prendre'm com una intimidació les conquestes socials de qui mai ha pogut conquistar massa res. I em faria molta vergonya considerar-ho una moda. Molta vergonya, sabent que els normals com jo tota la vida hem estat i estarem de moda.

