En marxa la preinscripció escolar per al curs 2023-24

20 de març a l’educació infantil, primària, i a l’ESO. Pel que fa a la matriculació, tindrà lloc del 20 al 29 de juny per a l’alumnat d’I3 fins a 4t d‘ESO.



L'oferta educativa per al curs que ve vol donar resposta a tres eixos: menys alumnat a les aules i, per tant, ràtios més baixes, continuar lluitant contra la segregació i millorar la reserva de places per a l'alumnat amb necessitats educatives especials.

Els centres educatius catalans ja tenen en marxa la preinscripció escolar 2023-24 . El procés de registre previ a la matrícula es pot fer via telemàtica fins ala l’educació infantil, primària, i a l’ESO. Pel que fa a la matriculació, tindrà lloc del 20 al 29 de juny per a l’alumnat d’I3 fins a 4t d‘ESO.L'oferta educativa per al curs que ve vol donar resposta a tres eixos: menys alumnat a les aules i, per tant, ràtios més baixes, continuar lluitant contra la segregació i millorar la reserva de places per a l'alumnat amb necessitats educatives especials.

Menys alumnes a infantil

El curs vinent hi haurà gairebé 2.000 nens i nenes menys d’infantil 3 respecte d’aquest curs, i també 3.050 estudiants menys a primer d’ESO. Segons el Departament d’Educació, gairebé 88.000 alumnes d'infantil 3 i 4 es beneficiaran d'una ràtio reduïda, és a dir, de menys de 20 alumnes per aula.



El descens de la natalitat i la lluita contra la segregació són dos dels factors clau que expliquen aquest descens en la reducció de grups. De fet, la Generalitat de Catalunya manté la seva política de reducció de ràtios d’alumnes per aula per tal d’evitar la sobreoferta de places d’I3, que genera segregació en els centres amb major demanda. Aquesta és una de les mesures establertes al Pacte contra la Segregació Escolar.



En aquesta línia, als municipis amb més d’una escola on s’ha reduït algun grup, l’oferta inicial es manté amb ràtio de 18 o 19 alumnes per aula.



El 33% dels grups, amb ràtio 19 o inferior

La reducció de la ràtio a infantil 3 permetrà que del total de 2.125 grups d’oferta pública, el 91% surtin amb una ràtio de 20 alumnes o menys. I un 33% dels grups d’I3 ho faran amb una ràtio de 19, 18 o inferior.



Pel que fa a l’escola concertada, la xifra de ràtio 20 o inferior se situarà en un 51% dels grups, quan l’any anterior va ser en un 37% dels grups. Cal recordar que en el cas de la concertada, la reducció de ràtios és voluntària perquè així ho estableix la normativa estatal que ho regula.



Canvis en la reserva de places per a necessitats educatives especials

L’altra gran novetat en el procés de preinscripció d’enguany afecta la reserva de places per a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Per primera vegada, es diferenciarà l’alumnat vulnerable per diversitat funcional i per situacions socioeconòmiques desafavorides.



Les places per a l’alumnat amb necessitats educatives especials per diversitat funcional quedaran reservades de forma diferenciada fins a la matrícula. Això permetrà atendre de forma més òptima aquests nens i nenes i contribuirà a fer una escola més inclusiva. La reserva serà com a mínim d’una plaça per grup, amb possibilitat d’ampliació en funció de la detecció que en facin els equips d’assessorament psicopedagògic.



Per la seva banda, la reserva de places per raons socioeconòmiques serà fins a l’inici del curs, per donar així resposta a la matrícula viva durant el període de vacances. Hi haurà una reserva mínima de dues places per grup, també ampliables.



9 centres educatius nous

A més, el pròxim curs escolar hi haurà 9 centres nous, dels quals dos seran instituts, dues escoles i cinc instituts escola. Aquests són l’Institut Vallcarca (Barcelona), Institut Nou Alcarràs, Escola Nova de Badia del Vallès, Escola de Campllong, Institut Escola de Badia del Vallès, Institut Escola Freixes (Terrassa), Institut Escola El Cabrerès (L’Esquirol), Institut Escola Mossèn Joan Batlle (Blanes) i Institut Escola Josep Pous i Pagès (Figueres).



També s’integren quatre centres fins ara concertats a la xarxa pública del Departament d'Educació, que són l’Institut Escola Manresa, l’Institut Escola Sant Felip Neri (Barcelona), l’Escola Segre (Barcelona) i l’Institut Escola Cent Fonts-Sant Josep.



D’aquesta manera, l’educació pública guanya per al curs vinent 1.700 places fins ara concertades. Des de l’aprovació del decret, que regula la integració de centres a la xarxa pública, ja ho han fet 15 centres, amb el que s’han sumat més de 8.200 places.

Amb el suport

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor