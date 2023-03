Neix a Barcelona el primer festival de música asiàtica d'Europa

Els fans del, l’i latindran una nova cita per marcar al calendari a Barcelona. Neix, un festival centrat en música asiàtica, que serà "un spin-off" del. LeeHi, Rei Ami, Superorganism, Junny o Macross 82-99 són alguns artistes que actuaran en aquesta primera d’edició del festival.La directora general de FICOMIC,, ha descrit el nou certamen com el primer de música asiàtica d’Europa. Laacollirà l’1 i 2 de juliol BubblePop, que tindrà la música com a protagonista, però també hi haurà espais més petits de manga i deasiàtica. “Hem vingut per quedar-nos i seguir creixent”, ha destacat Puig.Puig ha remarcat que BubblePop serà el primer festival de música asiàtica, que neix d’una reclamació “imparable” del públic. "Volíem fer un projecte més pel públic del Manga Barcelona, que tant ens estima, i transportar-li una part del manga i complementar-lo" amb més propostes. Tot plegat, pretén homenatjar a la comunitat asiàtica i oferir aquesta proposta als seguidors de fenòmens com elo elEntre els noms del cartell destaca l'artista sud-coreana, amb més 500 milions de reproduccions a YouTube;, coneguda per hits urbans com Freak, DICTATOR o Snowcone, visitarà per primera vegada Europa i actuarà el dissabte al costat de, la banda londinenca encapçalada perresponsable de temes com Something for Your M.I.N.D. o Everybody Wants to Be Famous’Els organitzadors també han anunciat l’actuació dels artistes, que presentarà el seu nou àlbum, xooos, que farà el seu debut fora d'Àsia o Milena. Des del Japó, el rap electrònic de. La guinda del pastís la posaran els productors, dos dels màxims exponents del future funk.El cartell i la creació de, la mascota oficial del nou festival BubblePop, són obra de les artistes, dues germanes nascudes a Barcelona especialitzades en il·lustració digital, que actualment viuen a. “Volíem transmetre la vibració del festival a través del cartell”, han destacat. La imatge intenta simular una pantalla de mòbil amb diversa informació que representa l’essència del certamen. Les entrades del festival es posaran a la venda a partir del dimecres 20 de març a un preu de 58 euros l'abonament de cap de setmana i 38 euros cada dia per separat.

