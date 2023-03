El Papa situa Omella en el nucli de cardenals que ha de reformar la cúria

Per si encara hi havia dubtes, elha tornat a deixar clar qui és el seua l'Església espanyola. El Vaticà ha fet pública aquest matí la nova composició del Consell de Cardenals que l'ha d'ajudar en la tasca dei ha designat l'arquebisbe de Barcelona,, per formar-ne part. D'aquesta manera, el cardenal català formarà part del nucli dur de prelats que gaudeixen de la total confiança del pontífex, que travessa l'etapa culminant del seu govern, ara ja sense la presència de Benet XVI. La reforma de la cúria és una de les prioritats de Francesc i la composició del consell restringit de cardenals sempre ha estat un senyal de quins són els dignataris que tenen méssobre el Papa. Omella sempre ha estat considerat proper a Francesc, des que va entrar a formar part de la Congregació dels Bisbes, que prepara elsa tot el món. Ara, aquesta nova designació ho corrobora. Omella faràel proper abril i es troba ja en el període final del seu mandat tant a l'arquebisbat de Barcelona com davant de la. Té dret a votar en un conclave fins als 80 anys.La rsta de membres del Consell de Cardenals és també indicatiu:, el secretari d'Estat i virtual primer ministre del Vaticà;, un conservador que és cap de la Ciutat del Vaticà i membre de; Fridolin Ambongo Besungu, arquebisbe de Kinshasa, al Zaire; Oswald Gracias, arquebisbe de Bombai;, un religió que és arquebisbe de Boston; Gérald Lacroix, arquebisbe del Quebec;, de Luxemburg; Sérgio da Rocha, de Salvador da Bahia, al Brasil, i el bisbe Marco Mellino, com a secretari.Són noms amb molt pes específic. O'Malley va destacar en la gestió dels escàndols sexuals que van afectar la seva arxidiòcesi de Boston i la seva actuació va ser elogiada per l'opinió pública. I cal seguir el cardenal Hollerick, un prelat que s'ha situat en una posició que agrada Francesc, la d'un. Hollerick s'ha mostrat obert al sacerdoci d'homes casats i dones, però ha advertit que "les reformes s'han de fer consolidades", advertint de la necessitat de preservar com sigui la unitat de l'Església.

