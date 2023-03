La llibertat de premsa a Espanya se situa per sota la mitjana europea

Lase situa per sota la mitjana europea. Segons un informe publicat aquest dimarts pel, l'estat espanyol és un dels països més exposats a la "manca de pluralisme", amb un grau de risc de 55 punts sobre 100. La mitjana europea és de 51 punts, sentel que presenta la millor situació, amb 21 punts. A l'altre extrem apareixen països com, amb 82 i 70 punts, respectivament.Espanya obté una puntuació similar a, estats que han estat acusats d'utilitzar programes de vigilància. En el document, de fet, el Consell d'Europa destaca l'que van patir periodistes i activistes catalans arran del cas. L'informe fa un repàs de les acusacions que ha rebut Espanya per fer ús d'aquest programari, un comportament que, segons la institució, contradiu "el compromís dels governs europeus de suprimir l'ús d'espionatge il·legal".L'estudi recorda que l'abril de 2022 es va desvelar que quatre periodistes catalans van ser espiats. Es tracta de-esposa de-, el vicepresident d'Òmnium Cultural,; l'esposa de, i l'exdiputat del Parlament de Catalunya,També es menciona el cas del periodista, identificat com a potencial víctima per part del govern del. El Consell d'Europa, a més, indica que els experts apunten que el nombre de víctimes és "molt més alt" i que, malgrat l'escàndol, "les eines per limitar l'ús de programes d'espionatge encara és limitat".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor