El Govern garantirà l'accés gratuït als productes menstruals a totes les dones

El pla persegueix, doncs, un triple objectiu, ha explicat Verge. En primer lloc, promou la "justícia de gènere", perquè busca trencar tabús i estigmes sobre la menstruació i el climateri, i perquè vetlla per la salut de les dones. En segon lloc, representa un avenç en "justícia social", perquè combat la pobresa menstrual, que afecta una de cada cinc dones del país i que podria incrementar-se en el context actual d’augment del cost de la vida. Per últim, el pla contribueix a la "justícia climàtica", ja que cada any a Catalunya es produeixen al voltant de 9.000 tones de productes menstruals no reutilitzables.

El Govern garantirà l'accés gratuït alsper a totes les dones. Així ho ha aprovat el consell executiu presidit perreunit aquest dimarts al matí -un dia abans del 8-M- que ha donat llum verda alcapitanejat per la consellera de Feminismes,. Segons ha explicat la màxima responsable d'aquesta iniciativa en roda de premsa, el projecte inclou unad'iniciatives "pioneres" per avançar en l'equitat.Els productes menstruals seran accessibles per a "totes les dones", així com per a les persones no binàries i als homes trans que menstruïn, ha explicat Verge. D'aquesta manera, ha detallat que s'instal·laran dispensadors de compreses i tampons de cotó orgànic en "". Seran, ha insistit la responsable de Feminismes, disponibles per a tothom, i en especial per a les dones en situació deEl desplegament encara es troba en fase embrionària. El projecte contempla ubicar els dispensadors a la, que inclou els serveis d'informació i atenció a les dones, serveis d'intervenció especialitzada en l'atenció a les violències masclistes, serveis d'atenció integral LGTBI i serveis de primera acollida a les persones migrades i refugiades.També es promourà la instal·lació de dispensadors en, equipaments juvenils, centres d'atenció primària, equipaments de serveis socials, centres d'atenció a les drogodependències, equipaments culturals,o comissaries dels Mossos, entre d'altres. A hores d'ara no hi ha un calendari d'instal·lació, però aquest 2023 estaran ja ubicades en tots els equipaments que pengen d'Igualtat i Feminismes.A més, el pla inclou una "mesura inèdita a escala internacional", ha destacat Verge: l’accés gratuït aper a totes les dones que tenen la regla, que a Catalunya són aproximadament un milió vuit-centes mil. Els productes -- es podran recollir en punts de proximitat arreu del país, "amb plena equitat territorial", on es proporcionarà també informació i assessorament per al seu ús.Més enllà de l'accés gratuït a productes menstruals, també s'ampliarà laper combatre "tabús i estigmes" associats a la menstruació i el climateri, a través de l'educació en nombrosos àmbits i l'acompanyament amb "informació de qualitat".

