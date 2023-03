Arxiven definitivament set de les vuit denúncies contra docents de l'IES El Palau

L’ha arxivat definitivament set de les vuit denúncies que hi havia recorregudes contra docents de l’de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). Els vuit professors estaven aper haver, presumptament, menyspreat alumnes fills de guàrdies civils després de l’1-O.El 2019 el jutjat d’instrucció va arxivar els vuit casos, però tant la Fiscalia com l’acusació particular ho van recórrer. Ara, segons ha avançat El Punt Avui i ha confirmat l’ACN, l’Audiència ha ratificat l’arxivament per a set docents i insta el jutjat a. Els afectats es reuniran aquest dimarts per valorar les resolucions judicials.Aquestes vuit denúncies les va investigar el Jutjat d’instrucció número 7 de. El cas de l’IES El Palau, però, incloïa una novena causa, oberta al jutjat d’instrucció número 3 de la mateixa ciutat.En aquell cas, el jutgeel 20 d’octubre del 2017 en què els alumnes votaven secundar una vaga d’estudiants contra l’actuació policial de l’1-O. Un dels joves va assegurar que el professor havia demanat que aixequessin el braç aquells alumnes que fossin fills d’agents de laEl jutge, però, va constatar incongruències en el relat del noi quan el va citar a declarar.i les acusacions no van presentar recurs.

