Va a buscar un amic que conduïa begut i els Mossos l'enxampen encara més borratxo

Denunciem a Figueres un home que conduïa el seu vehicle sota els efectes de l'alcohol. El denunciat truca a un amic perquè s'emporti el vehicle i arriba conduïnt. En fer-li la prova d'alcoholèmia també dona positiu, 1.03 mg/l, i el denunciem penalment pic.twitter.com/RBSwu0Cyaf — Mossos (@mossos) March 6, 2023

Elshan denunciat penalment un conductor de 32 anys per haver agafat el cotxe amb una taxa d'1,03 mg/l d'. És a dir, quadruplicant el límit permès. El fet curiós del cas, però, és que la policia catalana no el va aturar a cap, sinó que va ser ell qui va presentar-s'hi per anar a recollir un amic a qui els agents dels mossos sí que havien atrapat conduinti senseEls fets van passar aquest diumenge a, a l'. Cap a les quatre de la tarda, els agents van aturar un jove de 29 anys, que mai havia obtingut el permís de conduir i que va marcar una taxa de 0,53 mg/l. Quan el noi va trucar a un conegut perquè l'anés a buscar, qui es va presentar al control encara anava més borratxo que ell.Els Mossos havien muntat un control entre lai el carrerdel municipi empordanès. Cap a les quatre, els agents van aturar un conductor de 29 anys. El jove mai s'havia tret el carnet i, a més, havia agafat el volant anant borratxo. Quan va bufar per primera vegada va donar una taxa de 0,53 mg/l i quan li van repetir la prova, va marcar 0,51 mg/l.La policia el va denunciar i li va immobilitzar el vehicle. Aleshores, aquest noi va trucar a un amic perquè anés a recollir-lo. Al cap de poca estona, un jove de 32 anys va arribar al lloc on hi havia el control per endur-se l'infractor. Però ell mateix també va acabar. I no administrativament, sinóQuan el van veure arribar, els Mossos d'Esquadra ja se'n van malfiar. Per això, també van decidir fer-li la prova d'. L'etilòmetre va marcar d'1,03 mg/l d'aire expirat; és a dir, molt per sobre del límit penal i quadruplicant la taxa permesa. Per això, els agents el van denunciar per alcoholèmia penal.

