Més de 30 milions d'euros en Funkos acabaran destruïts perquè ningú els compra

Un excés d'inventari en una de les majors companyies de venda de figuretes provocarà la destrucció de milers de ninots de la marca. Els resultats financers que corresponen a l'any fiscal del 2022 han deixat veure una descompensació severa entre les vendes (que han augmentat respecte al 2021) i les pèrdues reals de l'empresa, amb un forat de 46,7 milions d'euros. Això ha provocat un temor generalitzat entre els accionistes.es van produir més figures Funko Pop! de les que es podien comercialitzar. Per tal d'evitar els costos d'emmagatzematge i conservació de tots els ninots que no es venen (i que potser no s'acaben comercialitzant), des de la companyia han decidit destruir de manera defintiva moltes d'aquestes figures, tan famoses entre els petits, adolescents i joves.Fins i tot molts streamers i creadors de contingut col·leccionen els, que es mostren en molts set-ups de Twitch. En total, es destruiran figures amb un valor aproximat d'entre 30 i 36 milions de dòlars. Els moviments de la companyia de Funko Pop! no finalitzen aquí. Retallaran un 10% de tota la seva plantilla per tal d'afrontar les pèrdues i així intentar retallar tots els problemes financers que arrosseguen i els ha fet perdre valor en borsa.

