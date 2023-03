A la venda per 240 milions d'euros un dels hotels més luxosos de Barcelona

Un dels hotels més luxosos dees posa a la venda. Segons ha avançat El Economista, els propietaris del, situat alde la capital catalana, estan disposats a desfer-se tant del negoci com de l'edifici si algú els hi paga 240 milions d'euros. Dit d'altra manera, implica pagar dos milions d'euros per cadascuna de les 120 habitacions de l'hotel.L'establiment està valorat amb cinc estrelles i en els últims anys ha passat per diverses remodelacions. Per això,, un fons amb seu als, situa un valor tan alt. A més, la transacció inclouria també dos locals comercials a la part inferior de l'edifici, una d'elles la botigaA banda de les 120 habitacions, de les quals 24 són, l'hotel qualificat amb el distintiu "" compta dosamb estrella Michelin, unaa la part alta i unde 1.000 metres quadrats. Va ser inaugurat el 2009 i està gestiona per la cadena d'hotels Mandarin Oriental Hotel Grup, dePer mirar de convèncer a possibles compradors, a banda de les reformes fetes entre 2017 i 2020, la direcció de l'hotel prepara més canvis. Segons detalla el mateix El Economista, es preveu construir una novaamb una inversió d'uns 300.000 euros. I és que el fons estatunidenc fa anys que intenta vendre l'establiment. El 2021 unva oferir 40 milions d'euros, xifra molt per sota del que l'actual propietat demana i fent fracassar l'operació.

