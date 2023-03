​Les entitats socials se sumen a la revolució de les teulades solars

Plaques en quatre edificis

Aposta per les energies renovables

El boom de l'autoconsum solar no és només cosa de l'àmbit residencial. Hi han apostat empreses gestors d'infraestructures com autovies , institucions religioses per fer autosuficients edificis com una catedra l i també. És el cas de la, dedicada a l'atenció de, que ha instal·lat fins a 189 plaques fotovoltaiques en bona part dels seus edificis amb l'objectiu de reduir un 35% la factura energètica.La principal instal·lació fotovoltaica de la Fundació MAP s'ha situat alsubicats al polígon industrial dels Pintors. Són un total de 132 panells que sumen una potència de 49,5 kW.S'afegeixen a les plaques instal·lades a finals de 2022 a les llars residència Ca l’Ametller (12 panells), a les llars Can Canarons (27) i a la residència Centre Montserrat (18), edificis ubicats al Raval de Sant Pere, alEn conjunt, sónque sumen unai que tenen l’objectiu d’aconseguir un estalvi del 35% en la factura elèctrica.L’arrencada d’aquestes instal·lacions ha suposat, segons l'entitat, “una conscienciació de canvi d’hàbits per part de les persones ateses, professionals de suport i professionals del centre especial de treball perquè concentrin el consum durant el dia”. En hores de màxima producció solar, l’energia sobrant se’n pot anar de nou a la xarxa general i es retorna en forma de bonificació a la factura elèctrica del mes següent.Les cobertes solars han suposat unas, una part dels quals, 12.000 euros, seran finançats per l'Institut Català de l’Energia (ICAEN).L’ús de les energies renovables no és nova en aquesta entitat del Ripollès, que ja comptava amb algunesa la formatgeria Muuu Beee, a Ca la Irene i a Can Canarons per generació d’aigua calenta sanitària.Fa uns mesos, a més, la Fundació MAP va adquirirper als desplaçaments entre els diversos equipaments de Ripoll. Amb un sol any, s'han realitzat 325 reserves.

