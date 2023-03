Intenta endur-se un senyal de metro de Barcelona i acaba detingut

Agafar alguna cosa que ha caigut a terra no és delicte, però moralment reprovable en segons quines circumstàncies.que havia quedat estès a la vorera és delictiu. Això ha intentat un home a primera hora del matí d'aquest dimarts, a la parada del metro de les Glòries de Barcelona. Realment, l'ha aconseguit transportar en un carro, però ha acabat enxampat pels Mossos d'Esquadra.Segons ha informat betevé,quan la policia catalana ha rebut l'avís d'uns treballadors de la zona que havien vist un home arrossegant un senyal de metro. En el carro hi duia més ferralla. Al final, els agents l'han localitzat a la confluència del carrerSegons explica la televisió pública, el senyal estava desancorat a terra, però encara estava connectat a l'electricitat del sistema. Els treballadors que han avisat la policia havien notat que no hi era la indicació lluminosa a la plaça de les Glòries (la zona on està barrat el pas als ciutadans perquè està en obres).

