Busquen una dona desapareguda a Barcelona que necessita medicació

L'Angeles va desaparèixer el 5 de març a la Vall d'Hebron (Barcelona). Ajuda'ns a trobar-la



Angeles desapareció el 5 de marzo en la Vall d'Hebron (Barcelona). Ayúdanos a encontrarla pic.twitter.com/CUZPatDYLO — Mossos (@mossos) March 7, 2023

Crit d'ajuda delsper trobar una dona desapareguda a. Tal com ha explicat el cos policial a través de les xarxes socials, l'va ser vista per últim cop aquest diumenge 5 de març a la zona de lai des de llavors no se n'ha trobat cap rastre. El cas és important perquè la desapareguda necessitaLa policia catalana explica que la dona fa 1,66 cm d'altura, té elllarg i llis de color ros iblaus. En el moment de la, vestia unavermella, unabeix ide color fosc. Davant qualsevol indici sobre la dona, es fa una crida a la ciutadania perquè contacti amb el

