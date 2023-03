El Govern tria Marc Sanjaume per liderar el disseny de l'acord de claredat

Primeres novetats en relació a l', la proposta formulada perper desencallar elamb l'Estat. Gairebé mig any després que el president de la Generalitat anunciés la via per aconseguir und'independència pactat - ho va fer el 27 de setembre passat, en la primera jornada del debat de política general al Parlament -, elha concretat qui hi haurà al capdavant del disseny de la iniciativa. Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat, Aragonès ha demanat al politòleg Marc Sanjaume que coordini una comissió d'acadèmics que s'encarregarà d'establir les regles d'un eventual referèndum, acceptat atant pels partidaris de la independència com dels detractors de l'estat propi.Sanjaume, format a la(UPF) i expert en, estarà al capdavant de la primera discussió sobre l'acord de claredat. Aragonès ja va utilitza el missatge de Nadal - retransmès el vespre del 26 de desembre - per fixar el 2023 com l'any per fer prosperar l'acord de claredat. En concret, el president va plantejar "donar forma" a la proposta Catalunya endins, per fer possible "un camí ample" cap a una votació vinculant sobre la independència.Sanjaume coneix al detall tant el cas delcom el d', que han estat objecte del seu treball acadèmic. El politòleg va ser investigador visitant a la Universitat d'i també de, on va aprofundir en el conflicte escocès i quebequès, a banda d'una etapa d'estudi postdoctoral a Mont-real. Sanjaume és coordinador del màster en democràcies actuals de la UPF, on també exerceix com a professor lector de teoria política. Aquesta no serà la seva primera vinculació amb la. Ja va ser assessor de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern entre el 2018 i el 2021.

