Notícies del 6 de març de 2023

13:29 El PSC, després de la manifestació contra els macroprojectes: "Catalunya necessita avançar i aquests projectes la situen al mapa"



El PSC ha ratificar aquest dilluns la seva determinació per executar l'ampliació de l'aeroport del Prat, així com la construcció del Hard Rock i del Quart Cinturó, que ha marcat la negociació dels pressupostos. Després de la manifestació de dissabte contra els macroprojectes, la portaveu dels socialistes, Elia Tortolero, ha dit que "Catalunya necessita avançar i que aquests projectes la situaran al mapa". "Serem al costat del teixit empresarial del país", ha afegit Tortolero. Els comuns, que dissabte van ser presents a la manifestació van afirmar que defensar aquestes iniciatives significa "estar alineat amb el negacionisme climàtic"



11:32 ​Els comuns exigeixen a ERC que activi el relleu de Borràs: "S’ha d’evitar que la presidència del Parlament sigui condemnada per corrupció"



El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha demanat a ERC que s'activi per impedir que la presidència del Parlament, encara que actualment estigui suspesa, sigui condemnada per corrupció. Així ho ha reclamat el dirigent dels comuns, que considera que s'ha d'actuar abans que surti la condemna contra Laura Borràs, ara que s'ha acabat el seu judici: "Cal interpel·lar a les formacions polítiques que van fer Borràs presidenta del Parlament. Han d'actuar perquè la presidència no sigui condemnada per corrupció, no ens ho podem permetre. Volem interpel·lar directament a ERC perquè s'activi", ha proclamat. Així mateix, ha assegurat que "tots els indicis" apunten que finalment serà condemnada. Informa Carme Rocamora.

11:24 Els comuns reivindiquen que gràcies a la seva “línia vermella” els pressupostos són “lliures de macroprojectes”



El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha celebrat que gràcies a la "línia vermella" de la seva formació, els pressupostos de la Generalitat que s'aprovaran previsiblement aquesta setmana al Parlament, no inclouen cap partida pressupostària concreta pel Hard Rock, l'ampliació del Prat i el Quart Cinturó: "Hem de celebrar uns pressupostos lliures de macroprojectes fracassats". En roda de premsa aquest dilluns, el portaveu dels comuns ha aprofitat també per agrair al PSC i ERC que no hagin incorporat cap esmena posterior sobre els macroprojectes i així, haver "complert" amb l'acord al qual van arribar Pere Aragonès i Jéssica Albiach. Així mateix, ha carregat contra les formacions que insisteixen a incloure esmenes per dedicar diners a aquests projectes, com Junts: "Estan anant contra el sentit comú, contra la llei que lluita contra el canvi climàtic i la voluntat majoritària dels catalans". Informa Carme Rocamora.

09:27 Giró dirigeix la querella sobre l'Operació Catalunya contra Villarejo, Fernández Díaz, De Cospedal i Francisco Martínez



La querella que l'exconseller d'Economia Jaume Giró presenta aquest dilluns al jutjat d'instrucció de plaça Castilla a Madrid es dirigeix contra l'excomissari José Manuel Villarejo; l'exministre Jorge Fernández Díaz; la mà dreta del ministre, Francisco Martínez; i l'exministra i exsecretària general del PP Maria Dolores de Cospedal. En declaracions a Catalunya Ràdio, Giró ha defensat que "arribi on arribi" a nivell judicial, el cas s'ha de denunciar i intentar que no s'oblidi. Segons ha afegit, l'anomenada Operació Catalunya "atacava" sobretot Convergència "perquè no es perdona el gir que fa cap a un partit sobiranista". Giró ha afegit que, en el seu cas, el posen al "punt de mira" per les seves relacions en la vida privada.