El Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Catarroja, València, gestiona la declaració de defunció del desaparegut, considerat l'autor material de l'assassinat de les tres noies d'Alcàsser, fet que suposaria la cessació dels càrrecs penals atribuïts a l'acusat. Ara bé, tot depèn del Jutjat d'Instrucció número 6 d'Alzira, instructor conegut com ai responsable de fer l'informe sobre l'assumpte. El procediment s'ha iniciat per petició de la família d'Anglés.Cal recordar que ja es va condemnar aa 170 anys de presó per l', però va ser sortir lliure el 2013 a causa de la desactivació de la doctrina Parot. Això sí, Anglés manté la seva responsabilitat penal, la qual no està prevista extingir-se fins al desembre del 2029. A l'acusat se li va perdre la pista el 1993 a la costa de Dublín, quan viatjava clandestinament en un vaixell.El germà del fugitiu va decidir formalitzar aquesta petició trenta anys després que lai lano hagin trobat una pista que els condueixi a Anglés. El novembre del 2021, però, la policia espanyola, amb l'ajuda de l'van reactivar la captura del desaparegut, una pràctica molt habitual entre les forces i cossos de seguretat amb ordre de cerca per diferents delictes.El Cas Alcàsser va crear rebombori a tot Espanya per la brutalitat de l'assassinat de, quan tenien 14 i 15 anys. Totes tres raptades, violades i assassinades a la localitat d'Alcàsser. Fins i tot, es va fer un documental quasi trenta anys més tard per les nombroses preguntes encara ara sense resposta.

