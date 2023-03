L'imperi mediàtic que dona feina a Aznar afronta el seu pitjor escàndol

Un vincle de disset anys

Amb el Brexit i amb Trump

L'imperi del magnat dels mitjanstorna a estar en el punt de mira. L'empresari australià, propietari d'alguns dels mitjans més influents del món, ha reconegut que la, buc insígnia del seu imperi, vasobre les, quan va donar ales a les mentides desobre un suposat frau. L'afer ha tornat a esquitxar una cadena informativa ja molt qüestionada, però amb una gran capacitat de crear opinió dins i fora dels EUA. Murdoch apareix qüestionat de nou i, amb ell, la cúpula de News Corporation , a la qual està vinculat des del 2006 l'expresident espanyolUna majoria de l'opinió pública nord-americana i una majoria encara més gran de la classe política no ha cregut mai les acusacions falses sobre un sistema electoral truculent. Però el problema per Murdoch no li ha vingut de l'opinió pública sinó del mateix món empresarial., una de les empreses responsables del vot electrònic, ha presentat una, i això són paraules majors. La companyia demana al magnat 1.600 milions de dòlars, al considerar que les mentides de l'imperi mediàtic han causatal seu prestigi.Segons els mitjans nord-americans, l'única possibilitat que Dominion guanyi la demanda és deixant clar que Fox News sabia que mentia. De moment, missatges de text entre algunes figures de la cadena, com, i fins i tot del mateix Murdoch, ho deixen clar. Caldrà veure si és suficient per a un tribunal. Carlson és en aquests moments l'opinador més influent de la dreta dura nord-americana. També, una altra companyia del sector, ha presentat una demanda pel mateix motiu, aquesta per 2.700 milions de dòlars . El judici està previst per a mitjans d'abril.En l'inici del procés s'han conegut intercanvis de missatges entre els principals directius i estrelles mediàtiques de Fox en què consideraven que les acusacions de Trump eren del tot falses, però que les havien de mantenir vives per no perdre l'audiència més conservadora i evitar un xoc frontal amb Trump., Murdoch va optar per l'audiència. Hi havia el temor que altres cadenes situades encara més a la dreta que la Fox, com Newsmax i One America News Network, acabessin fent-se amb el pastís de l'audiència més ultra.Murdoch arrossegaen la darrera dècada. El magnat va haver de tancar un dels seus rotatius al Regne Unit,, quan es va conèixer que havia pagat suborns i practicat escoltes il·legals per obtenir exclusives. El 2016, el president de Fox News,, va renunciar després de ser acusat de nombroses agressions sexuals. Però fins ara el seu lideratge dins del panorama conservador nord-americà anglosaxó no s'ha vist trasbalsat. L'empresari australià ha teixit una amplia xarxa de relacions polítiques arreu.Aznar va entrar en el consell d'administració de 21st Century Fox, de Murdoch, l'any 2006, i a partir del 2013 va incorporar-se al consell de. Quan es va vincular a l'imperi de l'australià, feia poc que havia deixat la Moncloa, però era vist com una peça clau en la penetració de Murdoch a Amèrica Llatina. Se sap que va fer de mitjancer entre l'empresari i el govern argentí per facilitar la penetració del magnat en el mercat del país i en el seu moment també va facilitar els contactes entre l'aleshores primer ministre britànic David Cameron i el mateix Murdoch.Segons informava eldiario.es aquest gener , Aznar continua sent una persona valorada en l'univers Murdoch. En l'últim exercici fiscal, l'expresident espanyol i president de la fundació FAES va cobrar de News Corporation més de, la qual cosa totalitza 4,1 milions des que va trepitjar per primer cop la casa dels Murdoch.Aznar, sempre avesat a la denúncia de les presumptes amenaces que viuen els valors liberals, és conseller d'un empori que ha estat crucial per consolidar un potent corrent d'extrema dreta als Estats Units que s'ha atrevit fins i tot a posar en dubte la netedat de la victòria de. En el cas del Regne Unit, la campanya de mitjans de Murdoch com The Sun va ser una aliada de la causa delque va fer que el país abandonés la UE i afeblís el projecte europeu.En la força que ha guanyat la dreta populista els darrers anys el paper de News Corporation hi ha tingut un paper cabdal. La influència dels seus prop de trenta diaris emblemàtics, de l'extremista The Sun al conservador The Times al Regne Unit, del sensacionalista New York Post al clàssic The Wall Street Journal als EUA, és enorme. Però res supera la cadena Fox, que ha contribuït a dretanitzar el debat públic als Estats Units. L'i radical de la premsa conservadora madrilenya no es pot sostreure a aquesta capacitat d'incidència. En aquest magma, Aznar s'hi troba com a casa.

