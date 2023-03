El que havia de ser una festa, amb desenes d'aficionats deldesplaçats al camp delper veure jugar l'equip de la quarta divisió catalana, va acabar convertint-se en una "vall de llàgrimes". El CF Camarles B, on militaven els tres joves morts -un a la categoria infantil i dos al juvenil- quan feien el trajecte per assistir com a públic al matx , ha decidit aturar tots els entrenaments i l'activitat, com a mínim, fins que tinguin lloc els funerals. El cop ha estat immens. La junta directiva del club es reunirà per decidir com celebra l'homenatge. De moment, dos crespons negres presideixen l'entrada i la grada de l'estadi.Havien emplenat un autocar amb, entre les quals hi havia la plantilla de 24 jugadors que havia de disputar el partit. El Camarles B,del grup 20 de quarta catalana, jugava al camp del, el Pinell de Brai. El club visitant, fins i tot, havia avançat a dissabte a la tarda el partit del primer equip perquè els seguidors es poguessin desplaçar fins al poble que exercia de local per poder animar-los."Juguen tot nois del poble, hi ha molta eufòria i estan molt animats. Van emplenar un bus i la gent els seguia perquè un és amic, l'altre familiar, tots del poble", ha explicat el secretari del club,. La grada de Pinell de Brai, explica, es va omplir. També gràcies a veïns de Camarles que s'hi havien desplaçat ambparticulars, com els tres joves morts i el conductor, encara greument ferit. Els primers rumors sobre la gravetat del sinistre no van trigar a arribar als jugadors i aficionats. "En saber la notícia, va ser una. Elés total", ha rememorat, abatut, el mateix Bertomeu. El partit es va acabar suspenent.Ara, fins que tinguin llocs els, el club ha aturat tota l'activitat i està pendent de reunir-se per decidir si convoca algun acte de. L'equip del més jove dels jugadors, de categoria infantil, s'havia proclamat campió aquest dissabte. "L'activitat ha de continuar, els nois han de continuar entrenant i se n'ha d'anar la boira que tenen el cap. Siel club es farà la bola més grossa i hem d'intentar, tot i que no marxi el record, continuar", ha tancat Bertomeu.

