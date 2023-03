Les escoles de Madrid obriran els ponts i vacances per ajudar les famílies a «conciliar»

Les escoles de laper ajudar a les famílies a conciliar en aquests espais de temps on ells treballen. La mesura, anunciada per Isabel Díaz Ayuso, s'implementarà a partir del 2024 i s'aplicarà a tots els alumnes de 3 a 12 anys.Aquesta mesura es durà a terme mitjançant activitats gratuïtes extraescolars per tal que els menors puguin estar als centres realitzant diferents iniciatives relacionades amb suport i estudi, reforçament d'idiomes, esports i activitats artístiques. La mesura entrarà en vigor a partir del gener del 2024 i per poder-la dur a terme se signaran convenis amb els ajuntaments, propietaris d'aquests edificis.D'altra banda,d'aquelles amb més dificultats econòmiques", i per això ha anunciat que a aquestes se'ls concediran ajudes perquè puguin desenvolupar les activitats extraescolars. Aquest plaperquè els menors puguin fer reforços en idiomes, activitats esports i també artístiques.L'objectiu, per al govern madrileny, és "que cap alumne deixi de visitar museus, anar al teatre, participar en excursions o aprendre un instrument per manca de recursos econòmics". Segons els càlculs del Govern regional, per a les dues mesures

