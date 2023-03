Salut inverteix 110 milions d'euros per agilitzar les llistes d'espera

invertiràper reduir les llistes d'espera als hospitals. D'aquesta manera, es preveu fer 142.000 proves diagnòstiques, 140.000 consultes a l'especialista i 35.000 operacions més aquest any. L'objectiu marcat per a finals d'any és que "el 90% dels usuaris obtinguin cita als deu dies", segons ha assegurat el conseller de Salut,, aquest dilluns durant la presentació del Pla de millora de l'accessibilitat al sistema sanitari.Segons el conseller, el pla, que ha catalogat de "realista", pretén equivaldre a 300 metges i 100 infermeres canviant processos organitzatius. Bacells també ha assegurat que és un treball "" i "" i espera que el 2024 totes les proves i les operacions es facin dins el temps de garantia, però ja ha avançat que serà inviable durant aquest any. L'objectiu és que es notin millores d'aquí a sis mesos i que la reforma sigui notòria a finals d'any., en molts casos, han estat un tràmit llarg de pair. La sanitat catalana ha patit un infrafinançament, retallades fa una dècada i ara s'hi afegeix l'impacte de la Covid-19, fet que ha accentuat aquesta problemàtica. El mateix conseller Balcells va afirmar el novembre passat al Parlament que les llistes d'espera per a proves diagnòstiques i visites a l'especialista eren "inacceptables" en algunes parts del territori i també veia "insostenible" l'accessibilitat presencial a l'atenció primària.El pla presentat pelté un dels seus focus en la millora de l'accessibilitat a una cita amb el professional del. El 2022, poc més de la meitat dels usuaris (52%) obtenien cita al cap de cinc dies i el 70% passat els deu. Salut s'ha proposat incrementar l'accés a una visita al CAP al 70% al cap de cinc dies i al 90% als deu. Un altre dels punts que introduiran serà la concentració de proves i visites dels pacients amb malalties cròniques o factors de risc, per així reduir el nombre de pacients als CAP.

