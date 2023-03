Després d'un cap de setmana de molta calma que portava la tranquil·litat després de dies de fred, aquest dimarts se'n va eli tornen els. I qui sap si també la. Això és el que assegura la previsió del(Meteocat), que situa un diaa tot Catalunya i amb ruixats puntuals, malgrat que seran tímids.Així doncs, a partir de migdia s'esperen precipitacions a punts del, i no es descarten a punts de l'interior, especialment a les comarques de la demarcació de. Ara bé, els ruixats seran febles i amb molt poca acumulació. Per altra banda, la cota de neu voltarà al matí els 1.600 metres i pujarà a la tarda fins als 1.800 metres.Ara bé, elexplica que a mitjà termini l'estabilitat meteorològica arribarà a tot el país, però amb la presència d'alguns núvols mitjans al terç nord el dimecres i dijous. A partir de dimecres, avisen des del servei meteorològic, que augmentaran les temperatures.(amb nevades incloses) la setmana passada, caldrà deixar-lo una altra vegada penjat.A partir de dimecres, doncs,amb valors que poden arribar a superar els 22 °C a partir de dimarts al terç sud i els 20 °C a gran part del litoral central. Això no finalitza aquí. De cara al cap de setmana, la situació de calor i d'augment de temperatures pot mantenir aquesta tendència.Des del Meteocat avisen quepràcticament a finals d'aquesta setmana,que provoqués un increment encara major de les temperatures. "Gran part dels escenaris del model Centre Europeu recolzen aquesta possibilitat", han deixat clar des del servei català. Caldrà estar molt atents durant els pròxims dies per veure si, realment,

