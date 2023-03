Horas de trabajo y esperanza para muchas personas se desvanecen hoy, descansa en paz #ivanmontiel , enviamos mucha fuerza a los miles de personas que desde España, Estados Unidos y otras partes del mundo lo han dado todo por ayudar a localizar a Iván, sois grandes, muy grandes, pic.twitter.com/3dTq9KqsX1 — Guardias Civiles Solidarios AGCS🎖 (@presidenteagcs) March 6, 2023

Lava localitzar aquest diumenge el, el professor universitari, veí de, que havia desaparegut el passat 20 de febrer, al voltant del riu, a. Així ho ha confirmat el cos policial aquest matí, després que s'hagin pogut fer les corresponents proves perDes del dia de la seva desaparició, les tasques de recerca de Montiel han implicat centenars de persones al voltant dei la província de Granada, on residia la seva família, i també s'havien fet crides per alertar de la seva desaparició a, i en especial a, on hi havia la possibilitat que s'hagués desplaçat.

