Els serveis mínims per la vaga del 8-M: transport públic, sanitat i educació

Transport públic

Centres hospitalaris

Educació

Com cada 8 de març,, amb l'epicentre a, es mobilitza amb motiu delamb una gran vaga general feminista i una concentració troncal, al voltant de la qual hi ha convocades vagues estudiantils i altres mobilitzacions. La dimensió de l'aturada farà que quedin afectats el, l'i la, que funcionaran de manera parcial.El transport públic funcionarà amb uns serveis mínims del 85% aquest dimecres. S'inclouen el, l'de la Generalitat (FGC) i. El servei es podrà distribuir de manera irregular al llarg de la jornada sempre que el còmput global no superi aquest límit, mentre que el destinat a persones amb discapacitat o al transport escolar haurà de funcionar al 100% si no hi ha mitjans alternatius. En el cas del transport de, s'haurà de garantir la distribució dels productes amb una caducitat inferior a les 24 hores, així com alsi les farmàcies.En sanitat, el departament ha demanat que hi hagi funcionament normal al servei d'urgències i en les unitats de cures intensives. Les intervencions quirúrgiques inajornables i els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia també hauran d'estar garantits. Relacionat amb la, el Departament d'Empresa i Treball també ha demanat que es garanteixi el normal funcionament del circuit assistencial de lai de les àrees de neteja amb alt risc. Així mateix, hi haurà d'haver un 25% de la plantilla als centres d'. També s'haurà de mantenir el servei a lesde guàrdia.En l', els serveis mínims hauran de ser d'un 50% dels docents a lesi a la. A l', hi haurà d'haver un professional cada tres unitats (33%). A més, cada escola haurà de comptar, com a mínim, amb una persona de l'equip directiu -ja sigui director/a, cap d'estudis o un membre de la coordinació pedagògica del centre-. Els centres d'educació especial hauran de garantir el 50% de les plantilla.

