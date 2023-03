Nou rècord històric de CO2 a l'atmosfera

🏵️🏵️ HIGHEST-EVER WEEKLY #CO2 LEVEL WITH HUMANS ON EARTH 🏵️🏵️ 📈 421.91 ppm #CO2 in the atmosphere in the 9th week of 2023 📈 Up from 419.21 a year ago 📈 @NOAA Mauna Loa data via Maunakea: https://t.co/CkSjvjkBfQ 🌍 Track https://t.co/YU3HoKfp4a 🌍 pic.twitter.com/gYrmZ3dgxs — CO2_Earth (@CO2_earth) March 6, 2023

La concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera –juntament amb altres gasos- és el termòmetre del. Com més CO2 hi ha, més augmenta l'efecte hivernacle i, en conseqüència, major és la temperatura mitjana del diari. Lamentablement, en els darrers dies s'ha produït untantcomde la concentració de CO2 en l'observatori de referència, a Mauna Loa (Hawai)., elsexpressats en parts per milió de diòxid de carboni:: 422,88 ppm (28 de febrer): 421,91 (26 de febrer a 4 de març)Els valors de CO2 oscil·len al llarg de l'any. D'aquesta manera, els més alts s'acostumen a produir durant la nostra primavera –entre maig i juny- i els més baixos al voltant del canvi d'any. És per aquest motiu que ésque els rècords diari i setmanal s'hagin produït en aquesta època de l'any.La comparativa és evident: si la setmana passada es va arribar a 421,91 ppm de mitjana, ara just fa un any se situava a 419,21 –- i fa deu anys a 397, 28 ppm. En aquest sentit, el creixement de les darreres dècades és constant i els rècordsen els propers mesos i anys.Però com es determina la concentració de CO2 global? Ho fa el laboratori de, situat a tocar d'un dels cinc volcans que formen l'illa de Hawai. Es tracta d'una instal·lació depenent de l' Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica, la coneguda NOAA nord-americana Situat a quasis'evita la contaminació pròpia de les capes més baixes de l'atmosfera. A més, el registre es va iniciar el, fet que permet avaluar l'impacte del canvi climàtic causat pels gasos d'efecte hivernacle.La situació a tocar del volcà de Mauna Loa també ha originat algun problema puntual, com l'que, no només va tallar la carretera d'accés, sinó que el sistema d'alimentació energètic de la instal·lació. Com que les erupcions són relativament habituals, el sistema de mesura està adaptat per descartar l'impacte del CO2 d'origen local.

