Tanquen durant un mes i mig una discoteca de Barcelona per incompliments de seguretat

La discotecadehaurà de tancar les portes durant 45 dies. És la sanció que ha imposat l'Ajuntament de la capital catalana al local per incompliments en matèria de, tal com ha avançat La Vanguardia. La decisió es produeix després de diferentsen els últims anys, però no s'havia pogut aplicar fins ara perquè s'havien de resoldre els recursos pendents.El tancament d'aquesta discoteca va en la mateixa línia que altres locals de la zona, al. Fa quatre anys, el 2019, la discotecaja va estar clausurada durant 15 dies per decisió del consistori i a, si la resolució judicial dona la raó a l'Ajuntament, tampoc es podran obrir les portes durant 90 dies.La situació d'aquestes discoteques, i el públic al qual s'enfoquen, és des de fa anys objecte de polèmica. Els espais que ocupen els locals d'oci són titularitat de l'Estat, que els vol posar a subhasta. Al seu torn, l'Ajuntament demana la seva cessió per poder gestionar-los. A l'estiu del 2022, es va anunciar que s'ampliaria l'Institut de Ciències del Mar al local que ocupa la discoteca Òpium , però per ara segueix en funcionament i amb contracte.

