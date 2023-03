Detingut un home que donava alcohol a les seves nebodes i n'abusava quan marxaven a dormir

La policia espanyola ha detingut a(Garraf) un home per. Segons ha comunicat el cos, les agressions a les tres nenes, que tenien 11, 13 i 16 anys en el moment dels fets, van tenir lloc entre el 2016 i el 2022.En múltiples ocasions, durant aquest període, el detingut proporcionava alcohol a les menors per, incitant-les a beure fins a altes hores de la matinada. Després, aprofitava per abusar-ne quan se n'anaven a dormir. L'endemà, segons ha detallat el cos policial, les nenes sospitaven que el seu oncle les havia agredit sexualment perquè es despertaven sense roba i amb dolors a la zona vaginal. L'home, detingut per un delicte d'agressió sexual, ha passatLa investigació va començar a la Unitat de Família i Atenció a la Dona (UFAM) de Madrid arran de lainterposada a començaments d'aquest any per la mare de les víctimes. La recerca va concloure que les agressions denunciadesen el domicili del presumpte autor. El detingut aprofitava les visites de les nenes per abusar-ne. L'últim episodi hauria tingut lloc el mes de desembre passat, segons la policia espanyola.

