Junts evita anticipar moviments amb Borràs: «Presumpció d'innocència»

El futur polític de Laura Borràs és en entredit a l'espera de la sentència del(TSJC) sobre el cas dels contractes a la(ILC). Una inhabilitació -la Fiscalia li demana 21 anys- l'apartaria de la presidència del Parlament, un càrrec pel qual actualment està suspesa en aplicació del reglament de la cambra. Aquest cap de setmana,ha donat per superat el pacte que va portar Borràs ser elegida presidenta del Parlament la presidenta de Junts ha qualificat les paraules del president de la Generalitat de "vergonya aliena" . Què farà Junts, en cas que s'activin els mecanismes per rellevar Borràs? El partit no ha abordat aquesta qüestió en l'executiva d'aquest dilluns, tampoc en allò que fa referència a la presidència del partit.El portaveu de Junts, Josep Rius, ha demanat respecte per a la "presumpció d'innocència" davant les declaracions, per exemple, dels comuns, que ja han demanat activar els mecanismes per rellevar Borràs a la presidència de la cambra catalana. "", ha afirmat el dirigent independentista, que ha insistit que en un "país normal" Borràs hauria de ser absolta. "Si no fos una líder independentista, no hi hauria hagut judici", ha remarcat Rius, que davant les diverses preguntes dels periodistes ha indicat que s'ha fet un judici i caldrà esperar la sentència. En aquesta línia, el portaveuRius tampoc ha volgut valorar la possibilitat que Borràs obtingui una(el 60% del sou) un cop compleixi dos anys a la presidència del Parlament. El dubte sobre aquesta qüestió és si Borràs complirà els dos anys aquest mes de març -i, per tant, en cas de condemna, obtindria igualment aquesta pensió quan es jubili- o bé s'ha suspès el termini arran de la seva suspensió com a presidenta del Parlament per l'obertura de judici oral pel cas de les Lletres Catalanes. Borràs sí que cobrarà durant quatre anys el 80% del sou per haver exercit el càrrec de presidenta. El portaveu ha dit que el partit "participarà" de qualsevol debat que es faci en relació amb aquest tema.. Hem quedat per poder-ne parlar en els pròxims dies. Creiem que és una oportunitat per refer acords i reconstruir la majoria independentista", ha assegurat la portaveu d'ERC,El Parlament debatrà els pressupostos de la Generalitat aquesta setmana i Rius ha donat per fet que. Junts ha presentat més de 800 esmenes per "defensar" el seu model de país. "Els pressupostos són autonomistes i de conformisme; no hi ha ni un euro a avançar cap a la independència", ha assegurat el portaveu, que també ha lamentat que no són bons per a les butxaques dels ciutadans en un moment de "dificultats econòmiques". Per això, ha dit que cal "alleugerir" la pressió fiscal i no apujar impostos. "L'augment de la inflació ha suposat recaptar 740 milions d'euros més a la Generalitat amb l', i volem que es destini una part d'aquests diners a alleugerir la pressió fiscal", ha detallat Rius.Entre les propostes de Junts hi ha la deun 3,5%, reduir el tipus marginal dels primers trams de l'impost i incrementar els mínims familiars i personals exempts. També la bonificació de l'impost de successions, que "grava l'estalvi de les famílies". "Esperem que les nostres esmenes tinguin suport per part d'altres grups parlamentaris", ha afirmat. Junts també ha presentat esmenes amb relació als macroprojectes -Hard Rock, ampliació del Prat i Quart Cinturó-, que ha definit com a "projectes de país" i cal "assegurar que es facin". Un altre bloc d'esmenes, ha detallat Rius, passen per reforçar les estructures d'autogovern de Catalunya en uns pressupostos de "conformisme autonomisme".Pel que fa a la, la setmana passada Junts va votar a favor d'una esmena del PSC fer frenar aquesta iniciativa. "Estem d'acord que hi hagi una oficina per la renda bàsica, però al pressupost no hi ha ni un euro per a la prova pilot", ha explicat Rius, que ha lamentat que no se'ls hagi respost a les peticions d'informació sobre l'actuació d'aquesta oficina, dotada amb un milió d'euros. "No s'ha fet el debat i la feina en l'àmbit de país per fer la renda bàsica universal amb rigor", ha dit. La prova pilot, ha afirmat, podria arribar a costar 40 milions d'euros només a dos municipis. "Tots aquests diners han d'anar a la renda garantida de ciutadania", ha afirmat Rius.El portaveu ha afirmat que Junts treballa en la reforma de la, per "millorar-la i fer-la accessible a les persones que hi tenen dret", i també fer-la compatible amb altres ajudes al lloguer. "Estem a favor de la renda garantida de ciutadania", ha reblat.El dirigent de Junts,, s'ha querellat aquest dilluns contra l'exministre Jorge Fernández Díaz, el seu número 2, Francisco Martínez, i el comissari José Manuel Villarejo per l'operació Catalunya . Giró, esquitxat per aquesta trama contra l'independentisme quan treballava a La Caixa, ha reconegut que té poca confiança en la justícia espanyola, però que cal denunciar per evitar que tot plegat s'oblidi. En aquest sentit, Rius ha afirmat que més enllà de les denúncies presentades cal que el PSOE desbloquegi la comissió d'investigació al Congrés. "", ha reblat.

