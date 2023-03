ERC veu en el relleu de Borràs al Parlament una «oportunitat» per refer la majoria independentista

Pressupostos

Només sí és sí

La presidència del Parlament, suspesa per la causa judicial contracomença a ocupar de nou el debat polític. Un cop acabat el judici contra la també presidenta de Junts i pendents que arribi la sentència, des d'ERC asseguren que estan a "l'espera" per veure si "cal prendre" decisions polítiques. Aquestes decisions, però, asseguren que s'entomaran de la mà del partit de Borràs: "Volem parlar amb Junts, estem oberts a parlar-ne. Hem quedat per poder-ne parlar en els. Creiem que és una oportunitat per refer acords i reconstruir la majoria independentista", ha assegurat aquest dilluns la portaveu dels republicans,, en roda de premsa.El judici contra la també presidenta de Junts va acabar dimecres passat després de vuit sessions al. La petició de pena de la Fiscalia de 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació es manté, i la sentència es preveu ràpida. Quan arribi la decisió, serà quan s'activin els mecanismes a la cambra catalana. És per això que ERC insisteix a "estudiar la situació quan es doni el cas", i esperen que quan s'engeguin les negociacions, s'arribi a bon port perquè la presidència del Parlament pugui recaure "en algú de la majoria independentista". D'aquesta manera, tanquen la porta a negociar amb elun possible relleu, malgrat que hagin estat els socis per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat: "No creiem que el PSC hagi de tenir la presidència".Elsno s'han postulat per ocupar la presidència de la cambra catalana. De moment, s'han mostrat contemporitzadors. "Cal ser molt prudents i esperar la sentència [del cas Borràs]. El que tenim clar és que s'ha d'acabar l'", ha afirmat la portaveu del PSC,, a la roda de premsa a la seu del carrer Pallars. Els socialistes separen una eventual reforma de la llei dels expresidents -que regula les pensions vinculades també a la presidència del Parlament- de la situació de Borràs: "No es tracta d'una situació concreta. Al PSC ens mostrem contraris apel fet de ser al Parlament. I treballem perquè no aquests privilegis no continuïn".Aquest dilluns també, el portaveu de Catalunya en Comú,, ha interpel·lat directament ERC perquè s'"activi" i treballi en el relleu de la presidenta suspesa del Parlament. Segons els comuns, "tots els" apunten que Borràs serà condemnada per corrupció, i consideren que abans que això pugui passar, s'hauria de salvaguardar la institució: "Cal interpel·lar a les formacions polítiques que van fer Borràs presidenta del Parlament. Han d'actuar perquè la presidència no sigui condemnada per corrupció, no ens ho podem permetre. Volem interpel·lar directament a ERC perquè s'activi", ha apuntat. Tot i això, des d'ERC insisteixen a no actuar fins que la justícia resolgui.Més enllà de l'aspecte judicial que afecta Borràs, aquesta setmana la política catalana estarà marcada per la previsible aprovació dels, acordats pel Govern de Pere Aragonès amb el PSC i els comuns. Gairebé tot està enllestit, però al tinter queda l'assignació que ERC planteja per a la prova pilot de la, inclosa en la llei de mesures fiscals que acompanya els comptes. Divendres passat el PSC va aconseguir tirar endavant una esmena -amb el suport de Junts- per suprimir-la , una situació que els republicans esperen que es reverteixi. "El PSC va incomplir l'acord de pressupostos amb la inestimable ajuda de Junts. Els acords són per complir-los, no és moment per buscar excuses", ha afegit Vilalta.A hores d'ara no hi ha cap element que pugui alterar la negociació més enllà de la insistència d'ERC apel·lant a la responsabilitat dels socialistes, als quals acusen d'haver impulsat una "aliança sociovergent" per "bloquejar" una mesura "transformadora". "El PSC no pot buscar excuses i poden no estar-hi d'acord [amb la renda bàsica universal], però el que es va pactar, es va pactar", ha insistit la dirigent republicana.En l'àmbit de la política del Congrés, i també en la setmana on les dones tornaran a sortir al carrer pel, Vilalta ha carregat contra el PSOE per voler modificar la llei impulsada per Irene Montero coneguda com "Només sí és sí". La portaveu dels republicans ha assegurat quede la nova llei que els socialistes preveuen tirar endavant aquesta setmana amb el PP i Vox, sense els socis d'Unides Podem. "No serem còmplices del patriarcat", ha assegurat la dirigent d'ERC, que ha promès que no permetran que es tornin a "retallar" drets conquerits durant tot aquest temps.

