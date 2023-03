Els propietaris de pisos tenen les rendes més altes fins i tot sense cobrar lloguers, apunta un estudi

La regulació de lloguers s'està acabant de negociar a l'Estat, i els matisos del relat sobre quin impacte pot tenir això sobre els propietaris han copat les intervencions polítiques de bona part dels seus detractors. A l'altra banda d'aquesta realitat, un nou estudi elaborat per investigadors de l'institut de recerca urbana La Hidra exposa, amb dades oficials de l'Estat, que els propietaris de pisos en lloguer tenen, en conjunt, unes rendes molt més altes que la resta de ciutadans -els que lloguen o simplement viuen en un habitatge en propietat-. I la interpretació encara va més enllà: si els propietaris de pisos deixessin de cobrar aquestes mensualitats a càrrec dels llogaters, seguirien tenint uns ingressos a la llar molt més alts que la mitjana estatal.



És a dir, que una regulació dels lloguers no seria la fi de la situació benestant del conjunt dels propietaris que tenen pisos llogats. És una de les conclusions de l'informe anomenat Com afectarà el control de preu dels lloguers als propietaris?, que s'ha publicat aquest dilluns.

Renda per tipus de llar Foto: Elaboració per La Hidra, amb dades de l'ECV 2021

Per il·lustrar-ho, els impulsors de l'estudi -també implicats amb els moviments de defensa de drets dels llogaters- exposen una comparativa contundent. I és que, segons les dades de la darrera Enquesta de les Condicions de Vida estatal, tant la mitjana com la mediana. Això es tradueix en què, de mitjana, els primers apleguen una renda de fins amentre que els llogaters es queden en. Entremig, els que tenen propietats simplement per viure-hi registren una mitjana de 31.353 euros.



L'estudi aprofundeix en la idea que els amos d'habitatges en lloguer no depenen de les mensualitats dels seus arrendataris per viure. "Fins i tot si els restessin els ingressos per lloguer, els propietaris de pisos seguirien sent la població amb major renda del país. De fet, disposarien d'una tenda un 45% superior a la renda dels inquilins", apunten els investigadors, a partir de les dades disponibles.

Comparatives de renda amb o sense lloguer. Fonts: Elaboració per La Hidra, amb dades de l'ECV 2021

Complementant aquest principi, el mateix estudi preveu que una eventual regulació de lloguers no afectaria a tots els propietaris de pisos de lloguer, fins i tot si s'apliquessin baixades de preu obligatòries. Així,, arran d'un topall als preus. Per contra, els propietaris de lloguers alts (26%) -que es concentren a Madrid i Barcelona- serien els principals colpejats per aquesta regulació.



Igualment, es reconeix que si bé actualment hi ha un 0,6% de la població que és propietària de pisos en lloguer i està en risc de pobresa, aquest percentatge pujaria al 0,7% del total de llars de l'Estat. Ara bé, pels investigadors, aquest percentatge residual "no pot avantposar-se raonablement a una política que beneficiaria de forma substancial una població llogatera que és molt més gran i molt més empobrida".

Per tot plegat, mentre les negociacions entre PSOE, Unides Podem i els socis prioritaris del govern estatal, com ERC, segueixen afinant serrells, actualment encara hi ha una gran desigualtat econòmica o social entre els propietaris i els llogaters. Més encara, en un context de preus de rècord a Catalunya . En aquesta línia, el nou informe assegura demostrar que

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor