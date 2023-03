Un trapezista pateix un greu accident a Madrid: cau de més de 7 metres... i surt il·lès

Trapecistas del Circo Quirós relatan el accidente ocurrido en mitad del espectáculo: "Se cayó desde el punto más alto. Es un milagro que todo se haya quedado en un susto" https://t.co/tYm9hUgYGF pic.twitter.com/Bq2skM6B4c — Europa Press (@europapress) March 5, 2023

Un trapezista del madrilenyva patir un gravíssim accident el passat dissabte 4 de març, en una de les actuacions de l'espectacle que representen en cada funció. L'home va caure des d'una alçada de set metres mentre duia a terme, una actuació concreta que fa amb un dels seus companys trapezistes.Segons ha informat l'organització en un comunicat (i com es pot veure en les imatges que va enregistrar un dels assistents), l'accident va fer que l'artista quedés estès la pista de manera que els companys pensaven que havia mort a l'acte. Es van desplaçar fins al lloc on està situat el circ, molt a prop del barri dediverses dotacions del Summa 112 i del Samur, a més d'agents de la Policia Municipal de Madrid i la policia espanyola.El trapezista, on li van fer diverses proves i després de quatre hores en observació li van donar l'alta. L'espectacle de La roda de la mort consta d'una roda giratòria sobre la qual dos artistes caminen, salten a la corda i fan diferents acrobàcies, han detallat des del Circ. L'espectacle va continuar després de gairebé 40 minuts d'aturada."Se la juguen a cada funció", va destacar el portaveu del circ, fent valdre el treball que cadascun dels artistes realitza a cada espectacle. Per sort,ha quedat en deu punts a la barbeta i diversos blaus. A més, han afirmat que el trapezista ja es troba amb moltes ganes de tornar a treballar a la pista del Gran Circ Quiros, un espectacle de circ tradicional que estarà a Madrid al costat del Centre Comercial Islazul fins al 26 de març.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor