Serrat i Bonet reben l'honoris causa de la UB pel seu talent i combat contra «l'extermini cultural»

Laha retut avui homenatge aper "haver contribuït de manera decisiva, a través del grup musical, a laen el marc de la lluita per la recuperació de la llengua i la cultura i contra l'". Ho ha fet atorgant-los el màxim guardó que la UB dona a una personalitat, com és el doctorat honoris causa. L'acte s'ha celebrat en el paranimf de la institució, presidit pel rector, Joan Guàrdia.En el transcurs de l'acte s'ha destacat la tasca de tos dos autors, i de tot el moviment de la Nova Cançó, per recuperar la música tradicional i popular, l'obra "dels grans poetes d'ahir i d'avui", i l'demostrada en la interpretació musical i poètica, així com el seu compromís amb les causes de la llibertat, la solidaritat i la democràcia.Maria del Mar Bonet ha rememorat els seus inicis a Barcelona, deixant la Mallorca natal, i ha recordat, que tant el van ajudar en la seva trajectòria. "Per mi,mai ha estat una obligació, ho he fet d'una manera natural, com si fos en anglès, sense cap complex", ha dit. S'ha referit a la Mediterrània com "el seu país" i ha recordat algun dels conflictes del món, com la guerra a Síria, tot preguntant-se "què se'n deu haver fet del". Ha conclòs la seva intervenció cantant Madona de sa cabana, una cançó popular mallorquina.Joan Manuel Serrat ha explicat com entén l'ofici de cantar, una manera de conjurar els dimonis i convertir els somnis en petites realitats. Serrat ha explicat que va ser alumne de la UB quan, i hi va tenir molt bons professors, en especialque li van esperonar la sensibilitat per l'ecologia. Per això ha cantat Pare. Tots dos, Serrat i Bonet, han cantat junts la Cançó de l'amor petit, que conclou: "Jo tinc un amor per tu/que es posa a ballar/quan li dones corda".El vicerector, padrí dels nous doctors, ha perfilat la significació de tots dos autors, que van respondre a allò que Lluís Serrahima va reclamar en els inicis de la Nova Cançó, quan dei que "ens calen cançons noves i nostres". Ha qualificat dea Serrat i Bonet, de qui ha dit que han representat el vincle entre la seva creació i el combat per les llibertats. Alcoberro ha recordat el darrer honoris causa de lael 19 de gener del 1939, quan el claustre el va atorgar a. Faltaven només set dies per a l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona.Ha tancat l'acte el rector Joan Guàrdia enaltintde Joan Manuel Serrat i Maria del Mar Bonet. Els ha qualificat de "referents" que han permès la recuperació històrica i cultural de la cançó popular. Guàrdia ha definit el paranimf com lade la ciutat de Barcelona, com la va definir l'exrector Joan Tugores. El rector ha presentat la UB com un espai de defensa dels valors fonamentals en un món de "mediocritat i fragilitats". "No serem una institució indiferent", ha dit.Hi han assistit la presidenta de les Balears,, i la consellera de Cultura de la Generalitat,La transversalitat de tots dos artistes ha quedat demostrada amb el ventall de figures assistents, en un paranimf ple. A les primeres fileres s'hi ha pogut veure l'exconseller de Salut, l'exdirigent de la CUP, l'excomissari dels Mossos, el doctor Bonaventura Clotet, els membres de la Companyia Elèctrica Dharma ientre d'altres.Serrat ja és honoris causes d'altres universitats, com la Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida i la Complutense. La UB ha concedit en el passat altres doctorats honoris causa, com va fer amb la sopranoel 1987. Més endavant, va atorgar la distinció als directors Ricardo Mutti i Jordi Savall, i a Montserrat Caballé.

