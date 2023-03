Suspès un partit de futbol infantil a Barcelona per insults racistes a un nen

Aquest matí hem identificat i denunciat penalment un espectador que proferia insults racistes contra un jugador d'un equip de futbol infantil al Camp Municipal de Futbol Menorca de Barcelona #StopDelictesOdi pic.twitter.com/OgSwfelXY4 — Mossos (@mossos) March 5, 2023

Racisme en un partit de futbol infantil a. Elshan identificat i denunciat aquest diumenge un home de 49 anys que va proferir insults racistes a un nen quan disputava mentre jugava amb el seu equip al, al barri dede la capital catalana.Al voltant de les 11 del matí, l'àrbitre va aturar el partit que dirigia entre lacontra la. Un dels espectadors estava proferint insults racistes a un dels petits futbolistes del conjunt barceloní. El partit, que vencien els locals per tres gols a dos, va suspendre's i, com especifica el reglament, no es va reprendre.El pare del menor víctima dels insults va presentar unacontra l'agressor a. La policia catalana ha recordat que, al camp de futbol, la, el, lai lano tenen cabuda. "Gaudeix del teu equip, respecta el rival", ha demanat el cos policial.

