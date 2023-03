Els Lakers, a punt per retirar la samarreta de Pau Gasol: horari i on veure el moment històric

Pau Gasol, una llegenda catalana del bàsquet

es va llevar divendres amb una samarreta gegant penjant de la façana de l'ajuntament. Evidentment només podia ser d'una persona: Pau Gasol. , va poder veure com una reproducció de 68 metres quadrats del seu 16 daurat en l'etapa que va jugar aal seu poble natal. Per què, això? Doncs perquè aquest dimecres rebrà un homenatge que molt pocs, poquíssims, jugadors de l'NBA han pogut gaudir: la retirada de la samarreta.El gran dels Gasol serà homenatjat al(l'antic) aquest dimecres 8 de març de matinada, a les(en directe, a través de Movistar+). El 16 del Pau quedarà per sempre penjat al sostre del mític pavelló californià al costat de llegendes com. Evidentment, també, que va morir en un accident d'helicòpter el 2020.Des que es va saber la notícia que els Lakers li retirarien el número, Gasol només ha fet que rebre elogis per part de l'organització de l'NBA i de molts dels seus companys., propietària de la franquícia, va deixar molt clar en diverses entrevistes als EUA que "no haurien guanyat" els dos anells de 2009 i 2010 "sense el Pau".Considerat, Gasol és un esportista que ha transgredit més enllà de la seva disciplina a tots els nivells. Compromès amb les causes socials, sobretot amb les enfocades als nens i adolescents en la seva relació amb l'esport, no s'ha estat mai de dir la seva. En els últims anys ha participat en diversos programes i ha concedit diverses entrevistes on ha abordat altres qüestions extraesportives, com la independència de Catalunya. Un exemple, l'entrevista de Toni Soler al programa Fora de sèrie de TV3.Gasol va ser un prodigi del bàsquet des de ben jove. Als 16 anys va aterrar a les categories inferiors del Barça i des de llavors la seva carrera només ha fet que augmentar en títols, gestes i rècords. El santboià va participar i guanyar l'Europeu U-19 amb només 18 anys, rodejat d'una generació de jugadors catalogada com "Generació d'Or":Amb el Barça arrasa en només dues temporades a l'equip (Copa del Rei, dues lligues ACB, i MVP de les dues competicions) i marxa l'any 2001 a l'NBA., que l'envien a Memphis, i es converteix en el primer jugador no americà en ser escollit en una posició tan alta, entre els 10 primers. A partir de llavors, en Pau només fa que recollir triomfs a tort i a dret:, rècords de franquícia a Memphis, All-Star (fins a 6, amb tres equips diferents) i, finalment, a Los Angeles Lakers, 2 campionats de l'NBA.Pau Gasol també és valorat com un dels millors jugadors europeus de bàsquet de la història, en una pugna per la corona amb. Els seus últims anys a l'NBA, després dels Lakers, van regalar-li moments pletòrics amb els Chicago Bulls, però les lesions van impedir que brillés als Spurs i als Bucks -on només juga 3 partits-. El seu desig per retornar al Barça era latent i ho va aconseguir aquest any, per tornar a guanyar una lliga ACB després de 20 anys. Els parquets es quedaran sense la seva intel·ligència a pista, els seus ganxos sota cistella, la seva passió, els seus crits que s'escoltaven per tot el pavelló i una personalitat que va enamorar a tothom qui el va conèixer en un vestuari.

