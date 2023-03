Els trucs imbatibles per netejar un estri de cuina i que quedi com nou

Tothom fa servir, en un moment o altre de la seva vida, unao unaper cuinar. Mantenir-les és clau perquè durin més temps i no les haguem de canviar freqüentment. A més a més, és relativament fàcil. Només cal saber com fer-ho. La marca de parament i utensilis de cuina Cocuisine ha compartit a les xarxes socials del diari 20 minutosper netejar-les.També és un procés relativament econòmic perquè es fan servir. El primer és prendre tres cullerades de bicarbonat de sodi i barrejar-les amb una cullerada de vinagre de neteja. Després, agafem l'esponja i el raspall i només cal fregar una mica per tota la superfície, sigui de l'olla o de la paella. Tot seguit, li passem aigua, sabó i ens posem a netejar. I! Vegem-ho:

