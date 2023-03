Reprenen la cerca d'una menor desapareguda a Mallorca fa nou anys

Una nova pista ha permèsuna noia mallorquina que va desaparèixer en una finca quan, el 2013. La Guàrdia Civil és el cos de policia al capdavant de l'operació i, segons han informat, el primer que farà serà rastrejar l'immoble on es va veure la menor per última vegada, per la qual cosa ja compta amb el vistiplau del jutjat encarregat del cas.Lesd'un viver van captar la Malén a sa Porrassa a les 15:51 del migdia, anant cap a casa la seva parella, a Son Ferrer, en patinet. La principal hipòtesi dels agents de seguretat és que, perquè mai va arribar. Les següents imatges d'un altre aparell de la zona, a 500 metres, ja no la van gravar.Aquest espai en el qual se li perd la pista té poques coses: alguns habitatges, finques, una benzinera i una hípica. Durant aquests prop de 10 anys, l'equip d'investigació ha interrogat una desena de sospitosos i ha registrat diversos indrets, també unLa seva casa es va registrar, però mai s'ha trobat res. En tot aquest temps, la policia espanyola ha rastrejat també els llacs d'un camp de golf pròxim i els penya-segats de la costa. Tot sense èxit.

