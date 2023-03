Manresa Il·lumina: una cooperativa d'empreses per produir energia solar i eòlica

Una llarga història de cooperació

Cobertes solars... i un miniparc eòlic

El projecte de Manresa Il·lumina, en dades Número de cobertes solars: 17

Potència solar total: 1,5 MW



Número d'aerogeneradors: 12

Potència eòlica total: 120 KW



Punts de recàrrega ràpida: 12

Punts de recàrrega lenta: 60



Inversió total prevista: 2,2 milions d'euros

Termini d'execució: 2023-2024

Recreació del futur miniparceòlic del polígon de Bufalvent. Foto: Cedida per Manresa Il·lumina

Molts municipis del país han iniciat la creació de cooperatives energètiques locals . En casos més avançats, comfins i tot, s'han constituït cooperatives de segon grau , per tal d'agrupar-les i tenir més múscul econòmic i tècnic. Però és pràctiment inèdit l'exemple de Manresa Il·lumina , unaque s'han unit per produir no només energia solar en un polígon industrial, sinói impulsar la mobilitat elèctrica.El polígon de Bufalvent és el més important de la capital delamb unes. Una massa crítica que també ha anat acompanyada des de fa dècades de col·laboració i cooperació. En són exemples una llar d'infants per als infants dels treballadors, un sistema comú de vigilància i videovigilància així com el desplegament de la fibra òptica.En aquest marc, el 2015 es va crear l'Oficina de Sinèrgies Bufalvent, molt centrada en serveis a les empreses vinculades al. I un dels projectes estrella –iniciat el 2021- va ser en l'àmbit energètic. Es va començar, segons explica, gerent de l'Associació d'Empresaris del polígon, amb un estudi de cobertes solars gràcies a un ajut de l'Ajuntament de Manresa. Van utilitzar les dades d'una desena de negocis i van constatar que, malgrat no ser autosuficients, el balanç entre producció i consum era neutre. “Era una aposta que tenia sentit”, destaca, tècnic dels projectes energètics del polígon.El següent pas va ser un estudi de viabilitat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, amb la participació de 17 empreses. La conclusió fou positiva i es va acordar treballar amb el model d'economia social, en forma de cooperativa. “És una iniciativa que agrada. Passem dei quan en constituïm, el 2 de novembre de 2022, ja n'hi ha més d'interessades que es queden fora”, destaca Montse Ambrós, que també és la secretària de Manresa Il·lumina.“Ara som una trentena de socis, però n'arribaran més”, va advertir el president dels empresaris de Bufalvent,, el dia que Manresa Il·lumina començava a caminar. De fet, només al polígon hi ha 250 negocis, una xifra que s'enfila alLa cooperativa energètica industrial tindrà, com la majoria de projectes en l'àmbit residencial i municipal, l' autoconsum solar fotovoltaic com a pal de paller. Tanmateix, també destaca per l'aposta singular de construir un miniparc eòlic, una petita flota de vehicles elèctrics compartits i la instal·lació de punts de recàrrega. Tot plegat, suposa una inversió inicial deque esperen cobrir amb un ajut estatal així com amb aportacions dels socis i el finançament bancari o de l'ICF.Les primeres actuacions seran en energia solar. En una primera fase es volen instal·lar 10 cobertes –vuit de col·lectives i dues d'individuals- que sumin 0,9 MW de potència. En una segona, set cobertes més permetrien arribar a una. “Volíem que les primeres estiguessin instal·lades i funcionant l'estiu del 2023, però anem justos per cobrir els terminis”, admet el tècnic Josep Rosell. En aquest sentit, ara mateix consideren més raonable pensar en el segon semestre de l'any.Manresa Il·lumina ha demanat una subvenció estatal Implementa per valor de 950.000 euros. Les cobertes solars s'instal·laran “amb ajut o sense”, mentre que el projecte d'energia eòlica i de mobilitat elèctrica –previstos per al 2024- sí que depenen del finançament públic.En un polígon denominat Bufalvent apostar per l'energia del vent “té tot el sentit del món. “Volem esdevenir una”, assegura la secretària de Manresa Il·lumina. El projecte preveu–res a veure amb els parcs eòlics, amb molins que ben aviat ja podran superar els 5 MW- que, més enllà del simbolisme, compensin les cobertes i permetin obtenir energia a la nit. “A mesura que la solar guanyi pes, el preu de les hores nocturnes serà més elevat”, adverteix Josep Rosell.El projecte de Manresa Il·lumina també inclou la. Concretament, es vol instal·lar una fotolinera amb 12 punts de recàrrega ràpida així com 30 punts dobles –60 en total- de càrrega lenta a les empreses del polígon.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor