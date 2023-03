«La Marató» 2023 estarà dedicada per primer cop a la salut sexual i reproductiva

L'edició del 2023 dedeestarà dedicada per primera vegada a la. El programa solidari se celebrarà el 17 de desembre i la seva campanya de sensibilització i divulgació promourà la prevenció especialment entre els joves. Segons detalla la, aquesta temàtica engloba el conjunt de patologies que afecten més la població.Són unes malalties que tenen una proporció de persones afectades en una població i moment concrets de tres milions de persones a, i una incidència que s'estima en 210.905 casos cada any. Aquestes són unes xifres que representen un cost sanitari per al sistema de salut, situat en el 12,2%. En l'àmbit de la, els equips d'en salut sexual i reproductiva signen el 9% de les publicacions científiques catalanes, que els posicionen en la mitjana mundial.En aquesta edició es veuran reflectides les patologies i complicacions relacionades amb l', lai les vinculades a l'i el, entre d'altres. Alguns exemples d'aquestes malalties i problemes, que afecten greument especialment les dones, són la, l', lesde, eli el, els problemes associats a lai a l'etapa de la, la, leso les disfuncions delLa Marató d'aquest any vol posar especial atenció en la necessitat de contemplar laen tots els àmbits de lai la. El programa conscienciarà i informarà els joves, especialment les noies, sobre el fet que la salut sexual i reproductiva té un efecte profund al llarg de tota la vida. El programa també vol contribuir a revertir el fet molts dels problemes que afectes les, per la seva especificitat biològica, s'han invisibilitzat o s'han tingut poc en compte al llarg dels segles.Des del, any de la primera edició, La Marató organitzada per la televisió i la ràdio pública del país, ha recaptat més de 236 milions d'euros. Els fons procedents de donatius han permès finançarde recerca duts a terme per 1.639 equips amb la implicació de

